VIDEO: El escape de un hombre que estaba en un hospital, robó un vehículo y así terminó detenido en Florida

Un hombre robó un carro tras escapar de un hospital en Florida (EEUU) y terminó detenido tras una persecución policial.

De acuerdo con NBC6, una estación de televisión para la región del sur de Florida, el hombre identificado como Jordan Eugene Brown, de 35 años, fue detenido la mañana de este jueves, 24 de septiembre.

Todo, luego de robar el carro en el estacionamiento del Palmetto Hospital y protagonizar una persecución policial que terminó en un choque cerca del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con el medio de comunicación, ahora el caso es investigado por la Policía de Hialeah. Se indicó que todo comenzó cuando Brown fue trasladado al centro médico bajo una orden de la Ley Baker, mecanismo que permite una evaluación involuntaria de salud mental.

Poco después de llegar, el hombre abandonó las instalaciones y, en el estacionamiento, se acercó a una mujer que descendía de su vehículo y entró por la fuerza en el automóvil. Luego huyó en el carro y golpeó otro vehículo al salir del estacionamiento.

A man under an involuntary mental health hold carjacked a woman outside a Hialeah hospital Thursday morning and then led officers on a chaotic, multi-agency chase through northwest Miami-Dade County before he was stopped by a PIT maneuver and arrested. Eugene Jordan Brown, 35,… — Jeff B (@jeffb198712) September 25, 2026

PERSECUCIÓN

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), tras recibir el aviso, los patrulleros siguieron a un Nissan Sentra negro por varias vías de Miami-Dade e intentaron detenerlo con maniobras PIT, técnica policial diseñada para hacer que un automóvil pierda estabilidad a baja velocidad.

«Pese a los daños que sufrió el Sentra durante esos intentos, el conductor continuó su marcha y esquivó tanto a las patrullas como a otros automovilistas», agregó la FHP.

ASÍ LOGRARON DETENERLO

La persecución concluyó cuando un agente de la FHP logró que el Nissan girara y chocara.

«Eugene Brown terminó arrestado en la intersección de la avenida 17 y la calle 79», informaron los funcionarios, quienes confirmaron que el conductor era la misma persona, que horas antes, había salido del Palmetto Hospital.

Hasta el momento las autoridades locales no han detallado los cargos que podrían presentarse contra Jordan Eugene Brown. Tampoco informaron cuándo comparecería ante un tribunal.

«La Policía de Hialeah mantiene abierta la investigación sobre el presunto robo de automóvil y el choque con fuga registrados en el hospital», añadió la FHP.

«Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Patrulla de Carreteras de Florida y al Departamento de Policía de Miami-Dade por su asistencia para poner a Brown bajo custodia», dijo el Departamento de Policía de Hialeah en un comunicado.