Pastor de Nueva York decidió cambiar de sexo: «Dejo de fingir ser un hombre»

El reverendo Phillip Phaneuf, de la Iglesia Metodista Unida North Chili en Rochester, en Nueva York (EEUU), sorprendió a su congregación al anunciar públicamente su proceso de transición de género o cambio de sexo.

De acuerdo con la información reseñada por New York Post y otros medios, la revelación se hizo de parte del pastor durante el servicio religioso del pasado domingo, 23 de noviembre.

Vestido con una estola de colores del arcoíris, símbolo de inclusión y diversidad, el pastor expresó que a sus 51 años dejará de “fingir ser un hombre” y que se identifica como asexual.

Phaneuf explicó que su decisión no significa “convertirse en mujer”, sino reconocer su verdadera identidad y dejar atrás una vida de ocultamiento.

En su mensaje, subrayó que la transición es un proceso que puede resultar impactante para algunos, pero que responde a una búsqueda personal de autenticidad.

«Les afirmo a todos que soy transgénero. La mejor manera de decirlo es que no me estoy convirtiendo en mujer, sino que estoy dejando de fingir ser hombre. Es un proceso, y puede resultar impactante para algunos lo que todo esto significa», insistió.

Además, compartió que su orientación es asexual, una categoría en la que las personas experimentan poca o ninguna atracción sexual hacia otros, algo que asegura ha sido parte de su vida desde siempre.

“No me metí en el ministerio para hablar de mí o de mi vida personal, pero a veces hay cosas que suceden en la vida personal de un pastor que van a salir a la luz”, dijo Phaneuf a los feligreses antes de revelar la noticia.

CAMBIARÁ DE NOMBRE

El reverendo también adelantó que adoptará el nombre de Phillippa y que sus pronombres preferidos serán ella/la.

Asimismo, confirmó que desde hace tres meses se encuentra bajo terapia de reemplazo hormonal, lo que traerá cambios visibles en su apariencia, voz y cabello.

¿CÓMO REACCIONÓ LA COMUNIDAD?

En declaraciones posteriores a Fox News, Phaneuf destacó que la comunidad ha sido “increíblemente comprensiva” desde que conoció la noticia, mostrando un respaldo que considera fundamental en este proceso personal y espiritual.

Aunque la congregación y el obispo de la Iglesia Metodista Unida han manifestado su apoyo, Phaneuf reconoció que no cuenta con el respaldo de sus padres. «Me han pedido que diga que no me apoyan», dijo Phaneuf durante el sermón.

El anuncio se produce en un contexto de apertura dentro de la Iglesia Metodista Unida, que el año pasado revocó las normas que condenaban las identidades LGBTQ.

Actualmente, la Iglesia Metodista Unida afirma que la sexualidad humana es “un don sagrado” y que esta visión se aplica a todas las personas, sin importar su orientación o identidad de género.