Paris Hilton impulsa ley contra imágenes falsas creadas con IA y recuerda filtración de su video íntimo: “No fue un escándalo, fue abuso”

La empresaria y socialité estadounidense Paris Hilton volvió al Capitolio de Estados Unidos para impulsar una nueva legislación destinada a combatir los deepfakes sexuales y las imágenes manipuladas sin consentimiento.

A sus 44 años, la también activista, se ha convertido en una presencia recurrente en Washington, donde ya había logrado en 2024 la aprobación de una ley contra el abuso infantil institucional, inspirada en los maltratos que sufrió en un internado de Utah cuando era adolescente.

Ahora, Hilton regresa con una nueva causa que también nace de su experiencia personal: la lucha contra la explotación digital y violencia basada en imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

La propuesta, bautizada como Ley DEFIANCE, busca establecer herramientas legales para que las víctimas puedan demandar a quienes crean o distribuyen contenido sexual falso generado por IA.

Hilton presentó la iniciativa acompañada de su esposo, Carter Reum, y de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Durante una rueda de prensa en las escalinatas del Capitolio, según lo citado por medios locales, recordó el episodio que marcó su juventud, cuando un video íntimo suyo fue difundido sin permiso a los 19 años.

“No fue un escándalo, fue abuso”, afirmó, tras señalar que en aquel entonces no existían leyes que protegieran a las víctimas de este tipo de violaciones a la privacidad.

Asimismo, Hilton relató cómo la filtración y posterior comercialización del video —grabado en 2001 y difundido masivamente entre 2003 y 2004— la expuso a burlas, humillación y una pérdida total de control sobre su propia imagen.

Describió ese periodo como un momento de profunda vulnerabilidad en el que su dolor fue convertido en entretenimiento y mercancía. “Me robaron mi seguridad y mi autoestima”, dijo, tras enfatizar que la sociedad no reconoció entonces la dimensión del daño que había sufrido.

AHORA ES «MÁS ALARMANTE»

La activista advirtió que la situación actual es aún «más alarmante», debido al avance de la inteligencia artificial.

Según explicó, hoy circulan en internet más de 100.000 imágenes explícitas falsas de ella creadas mediante IA.

Para Hilton, este fenómeno representa una nueva forma de violencia digital que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

“Antes alguien tenía que traicionar tu confianza. Ahora solo se necesita un ordenador y la imaginación de un desconocido”, alertó, calificando la proliferación de pornografía deepfake como una “epidemia”.

“Creía que lo peor ya había pasado, pero no es así. Lo que me pasó entonces les está sucediendo ahora a millones de mujeres y niñas de una forma nueva y más aterradora. Antes, alguien tenía que traicionar su confianza y robar algo real. Ahora solo se necesita un ordenador y la imaginación de un desconocido. La pornografía deepfake se ha convertido en una epidemia”, afirmó.

🇺🇸 | Paris Hilton aboga por la aprobar la Ley DEFIANCE que combatiría la pornografía deepfake no consensuada: "Demasiadas mujeres tienen miedo de existir en línea, o a veces, de existir en absoluto… No se trata solo de tecnología, se trata de poder".pic.twitter.com/ao5mKtbl48 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 23, 2026

¿QUÉ SE SABE DE ESTA LEY IMPULSADA POR HILTON?

Lo que se explicó, es que la Ley DEFIANCE permitiría a las víctimas emprender acciones legales contra quienes produzcan o difundan este tipo de contenido no consensuado.

Hilton insistió en que el daño emocional es profundo y persistente, pues cada nueva imagen falsa revive el miedo y la vulnerabilidad.

Citó además datos de la ONG Thorn, que revelan que uno de cada tres adolescentes conoce el concepto de “desnudos deepfake” y uno de cada ocho afirma conocer a una víctima.

Con su hija pequeña en mente, Hilton aseguró que su lucha es también por las generaciones futuras. “Se trata de dignidad, de poder y de justicia”, afirmó. “Seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, a cada niña y a cada superviviente, ahora y en el futuro”, agregó.