EN VIDEO: Un muerto y tres heridos dejó fatal colisión de aviones en Estados Unidos

El Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado (EEUU), fue escenario de otro fatal accidente aéreo en Estados Unidos, con un choque entre dos aviones, que dejó un saldo de al menos un muerto y tres heridos.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), dos aviones ligeros —una Cessna 172 y una Extra EA-300— colisionaron en pleno vuelo mientras intentaban aterrizar en la misma pista.

El impacto ocurrió el domingo alrededor de las 10:44 a. m., hora local, y provocó la destrucción total de ambas aeronaves, una de las cuales se incendió inmediatamente después del choque.

La Oficina del Sheriff del Condado de Morgan informó que los aviones transportaban a dos ocupantes. En el Extra EA-300, uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, sin que hasta el momento se haya revelado su estado de salud.

Los dos tripulantes del Cessna 172 sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el sitio. Por el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas, ya que la investigación se encuentra en curso.

Lo que se detalló, es que equipos de emergencia del Departamento de Policía de Fort Morgan, la Patrulla Estatal de Colorado, el Departamento de Bomberos y servicios de ambulancia acudieron rápidamente al lugar.

❌One person has been killed & three others have been injured after two small planes collided in mid-air near an airport in #Colorado. #planecrash The crash occurred around 10:40 a.m. on Sunday near #FortMorgan Municipal Airport. A #cessna 172 on its final approach was struck… pic.twitter.com/8hD8Mn3nGE — News.Az (@news_az) September 1, 2025

Las imágenes captadas por medios locales mostraron restos calcinados de una de las aeronaves. También fragmentos dispersos de la otra, incluyendo parte de un ala y una rueda.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) asumió la investigación del accidente y ha solicitado la colaboración de testigos y personas que cuenten con grabaciones del momento.

NO HAY RELACIÓN CON UNA COMPETENCIA

Aunque el aeropuerto era sede ese fin de semana de una competencia universitaria de acrobacia aérea organizada por la Metropolitan State University of Denver, la institución aclaró que el siniestro no estuvo relacionado con el evento. Tampoco involucró a sus estudiantes.

“MSU Denver ofrece apoyo y condolencias a las familias y allegados de los involucrados en este desafortunado incidente”, indicó la universidad en un comunicado.

ACCIDENTES AÉREOS EN EEUU

El caso de este domingo sigue a una serie de accidentes aéreos e incidentes de seguridad en todo Estados Unidos durante este 2025.

En enero, por ejemplo, un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar Sikorsky H-60 colisionaron en pleno vuelo cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C. Un total de 64 personas murieron en el incidente.

Ante esta preocupante situación, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, incluido el secretario de Transporte, Sean Duffy, se ha expresado abiertamente sobre los sistemas actuales de control de tráfico aéreo en todo Estados Unidos y la necesidad de mejorarlos.