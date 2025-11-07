Paquete con ‘polvo blanco’ provocó hospitalización de siete personas, lo abrieron en una base militar

La Base Conjunta Andrews, ubicada a las afueras de Washington D.C. (EEUU), fue escenario de un incidente que generó preocupación en las últimas horas tras abrirse un paquete con un ‘polvo blanco’, que provocó la hospitalización de al menos siete personas.

De acuerdo con un comunicado emitido desde la misma base, este jueves por la noche, un paquete sospechoso fue entregado en las instalaciones militares, y al ser abierto, varias personas comenzaron a «sentirse mal».

Aunque los síntomas fueron leves, el hecho activó protocolos de emergencia. Esto incluyó la evacuación de dos zonas del complejo y la intervención de unidades especializadas en materiales peligrosos.

Según el escrito oficial de la base, el paquete contenía un polvo blanco desconocido, lo que elevó las sospechas sobre una posible sustancia tóxica. Sin embargo, las pruebas iniciales realizadas por los equipos de respuesta no detectaron elementos peligrosos.

A pesar de ello, al menos siete personas fueron trasladadas al Centro Médico Malcolm Grove para ser evaluadas. Todas fueron dadas de alta posteriormente, en condición estable.

¿EN QUÉ LUGAR SE ABRIÓ EL PAQUETE?

CNN, uno de los primeros medios de comunicación en reportar sobre el asunto, informó que la sala donde se abrió el paquete es una ubicada en un edificio que alberga el Centro de Preparación de la Guardia Nacional Aérea.

¿QUÉ SE HACE EN LA BASE Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

La Base Conjunta Andrews es una instalación estratégica utilizada regularmente para vuelos presidenciales y de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

Por ello, cualquier amenaza potencial en sus instalaciones genera una respuesta inmediata y rigurosa. En este caso, la Oficina de Investigaciones Especiales asumió el control de la investigación, mientras las operaciones en la base volvieron a la normalidad tras descartarse una amenaza inmediata.

“Los equipos de primera respuesta de la Base Conjunta Andrews se desplazaron al lugar de los hechos, determinaron que no existían amenazas inmediatas y las operaciones normales se han reanudado. Actualmente, se está llevando a cabo una investigación», reza el comunicado que se difundió a través de varios medios.