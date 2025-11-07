Tragedia en EEUU: Famoso chef asesinó a su exesposa y dos hijos, filtraron abrumadores detalles del caso

EEUU

Anthony Milan Ross, un chef vegano y figura televisiva de Arizona (EEUU), fue declarado culpable del asesinato de su exesposa y sus dos hijos pequeños, un crimen que conmocionó al país por su brutalidad y, por haber ocurrido en plena Navidad. 
Anthony Milan Ross asesinó a tiros a su exesposa, Iris, de 38 años, y a sus hijos, Nigel, de 11 años, y Anora, de 10 meses, el 25 de diciembre de 2017 / Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa

De acuerdo con lo precisado por medios como People, el pasado 25 de diciembre de 2017, lo que debía ser un día de celebración familiar se convirtió en una tragedia en Phoenix, cuando Ross, entonces de 45 años, asesinó a su exesposa Iris Ross, de 38 años, y a sus dos hijos: Nigel, de 11 años, y Anora, de apenas 10 meses. 

Según la investigación, Ross disparó a Iris cuando ella acudió a su apartamento para recoger a los niños. Posteriormente, también acabó con la vida de los menores dentro del domicilio.  

Ross, conocido por su activismo vegano y apariciones en televisión, terminó arrestado tras un prolongado enfrentamiento con la policía, durante el cual disparó contra los agentes.  

Este episodio violento derivó en 17 cargos adicionales por agresión agravada contra funcionarios del orden, además de tres cargos por asesinato en primer grado y tres más por agresión agravada relacionados con el crimen inicial.  

Iris Ross con sus dos hijos: Anora Ross, de 10 meses, y Nigel Ross, de 11 años / Cortesía: Gofundme

¿QUÉ SE DIJO EN EL JUICIO?  

El juicio, celebrado en el condado de Maricopa, culminó este lunes, 3 de noviembre, con un veredicto de culpabilidad. El jurado consideró abrumadoras las pruebas presentadas, incluyendo testimonios de testigos y evidencia balística.  

La sentencia formal está programada para el 9 de enero de 2026, y Ross podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dada la gravedad de los delitos y la naturaleza premeditada del ataque.  

¿CÓMO PLANIFICÓ LOS ASESINATOS?  

Es importante, precisar, que el proceso judicial por los homicidios se inició en septiembre de este año, con alegatos iniciales que destacaron la notoriedad pública de Ross como chef vegano y figura mediática, según reportó el Arizona Republic. 

“Lo pensó antes de hacerlo. Tenía la intención de hacerlo, y luego lo hizo. ¿Por qué?”, dijo el fiscal del condado de Maricopa, Richard Dusterhoft, al jurado en su declaración inicial. 

Según el mismo medio, el fiscal afirmó que Ross dependía de su exesposa, quien solicitó el divorcio en 2017, y de los ingresos de ella para mantener su estilo de vida de celebridad. 

“Sus cinco minutos de fama televisiva diurna habían terminado. El dinero, el éxito… todo era una fachada. Y también lo era la familia perfecta”, declaró Dusterhoft ante el tribunal, según la publicación. 

“Les dijo a todos: ‘Prepárense para algo grande en Navidad’”, declaró el fiscal, quien afirmó que Ross había elaborado un plan premeditado que involucraba búsquedas en internet de armas, sustancias químicas como ácido de baterías y ácido sulfúrico, así como otros materiales.  

Además, investigó casos similares, incluyendo el de un hombre que había cometido un crimen familiar en Navidad. 

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA?  

La defensa, representada por la abogada Carrie Gallagher, argumentó anteriormente que las búsquedas en internet ocurrieron durante supuestos episodios de inestabilidad mental de Ross, marcados por trastornos del sueño y momentos de insomnio, según indicó el medio. 

“Durante el mismo período en que Milan (segundo nombre de Ross, como se le conocía profesionalmente) investigaba en línea, también participaba en actividades orientadas al futuro y, en general, hacía planes para el futuro”, dijo.  

Agregó que le propuso matrimonio a su novia tres días antes de Navidad y, que había adoptado un perro, entre otras cosas.  

Sin embargo, según lo reportado anteriormente, Mary Wogas, hermana de Iris, declaró que Ross comenzó a comportarse de forma inestable y emitir amenazas contra Iris —quien se desempeñaba como directora y administradora en el ámbito de la salud— luego de que ella iniciara el proceso de divorcio en junio de 2017. 

«Un minuto la estaba insultando, llamándola ‘puta’, y al minuto siguiente quería decirle que la amaba y que quería que formaran una familia», y añadió: «También afirmaba que estaba trabajando con un sacerdote vudú en Nueva Orleans para hacerle un hechizo. Intenciones muy, muy oscuras». 

