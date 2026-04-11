Pánico en Nueva York: Abatido un hombre que hirió a tres personas con un machete en un andén del metro

La Terminal Grand Central, uno de los epicentros de Manhattan, se convirtió este sábado en el escenario de un violento episodio que dejó tres heridos y al sospechoso que cometió el delito fallecido, tras un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Nueva York.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 am en uno de los andenes de la estación. Según informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, el atacante fue identificado como Anthony Griffin, de 44 años.

Griffin, quien se autodenominaba “Lucifer”, apuñaló a tres personas, una mujer de 70 años y dos hombres de 84 y 65 años, antes de ser interceptado por las autoridades.

DETALLES DEL ENFRENTAMIENTO

De acuerdo con los registros de las cámaras, los agentes ordenaron a Griffin soltar el arma en al menos 20 ocasiones. Ante la negativa del sospechoso, quien se abalanzó hacia ellos con el machete extendido, los oficiales abrieron fuego. El sospechoso murió poco después a causa de las heridas, según reseñó CNN.

“Intentaron reducir la tensión, pero al no cesar la amenaza, actuaron con determinación para proteger a los ciudadanos”, declaró Tisch, subrayando la importancia del refuerzo policial en el sistema de transporte.

Griffin contaba con un historial de más de doce detenciones, incluyendo una agresión grave en 2019.

Aunque el pánico se apoderó de la estación, las autoridades han descartado vínculos con el terrorismo, calificándolo como un acto de violencia aleatorio.

Las tres víctimas fueron trasladadas a hospitales locales y, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.

La gobernadora Kathy Hochul y líderes locales elogiaron la inmediatez del NYPD en un momento donde la seguridad en el metro sigue siendo la prioridad máxima de la ciudad.