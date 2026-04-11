CONMOCIÓN EN GEORGIA: Desalmada dejó solos a sus hijos y uno de ellos falleció tras comer cucarachas y hormigas

Las autoridades de Douglasville, Georgia, arrestaron a Sherry Magby tras el fallecimiento de su bebé de un año, a quien dejó abandonado durante 12 horas junto a sus otros cinco hermanos, por lo que ahora la irresponsable madre de 37 años enfrenta seis cargos de crueldad infantil en segundo grado por la negligencia extrema contra sus seis hijos.

La investigación determinó que la mujer dejó a cinco de los menores «bajo la supervisión» de su hija mayor, de apenas 10 años de edad. Durante el tiempo que permanecieron solos, los niños llegaron a ingerir hormigas y cucarachas para intentar mitigar el hambre.

El informe policial detalló que los menores carecían de «alimentos adecuados ni condiciones de vida dignas» en una vivienda que emanaba un fuerte olor fétido. Actualmente, la justicia mantiene a Magby detenida en una prisión local sin concederle el derecho a fianza.

«Todo lo que tenían que hacer era venir acá. Podríamos haberlos ayudado a conseguir comida», lamentó Ken Howell, referente de Community Outreach, ante la tragedia. La comunidad local reaccionó con conmoción al conocer los detalles sobre el ambiente insalubre en el que vivían.

DEVASTADOS TRAS LA PÉRDIDA DEL BEBÉ

Un vocero del Departamento de Servicios Humanos de Georgia expresó que están «devastados por la pérdida de este niño» y enviaron condolencias a sus allegados. El organismo confirmó que «seguiremos colaborando con la Justicia en la investigación» para esclarecer la muerte del lactante.

Magby ya se encontraba en libertad condicional debido a un incidente violento registrado en julio de 2023 contra otro de sus hijos de 15 años. En esa ocasión, la mujer presuntamente hirió al adolescente en la espalda con una navaja mientras este intentaba escapar de la casa.

La policía local profundiza en la realidad de vulnerabilidad y descuido que sufrieron los hermanos antes del trágico desenlace del más pequeño. Los tribunales procesan los cargos mientras los servicios sociales atienden la situación de los cinco niños sobrevivientes.