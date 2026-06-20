PÁNICO EN NUEVA YORK: 15 niños y un adulto quedaron atrapados a más de 20 metros de altura en la atracción de un parque de diversiones

Momentos de pánico se vivieron este viernes en el parque de diversiones Adventureland en Long Island, Nueva York, luego de que 15 niños y un adulto quedaron atrapados en uno de los juegos.

La popular atracción llamada “Wave Twister”, sufrió una avería alrededor de las 7:30 p.my se detuvo bruscamente, dejando a los pasajeros atrapados a una vertiginosa altura de 75 pies (unos 23 metros) del suelo, informó FOX News.

El Departamento de Bomberos de East Farmingdale en el condado Suffolk y un equipo de apoyo acudieron rápidamente al lugar. El personal llevó a cabo una operación de rescate para bajar de forma segura a los visitantes.

En el operativo trabajaron funcionarios de los departamentos de bomberos de West Babylon, East Farmingdale y Amityville, junto con la policía del condado. Tuvieron que el parque que era muy visitado, por ser noche de viernes de verano.

Se conoció que los afectados tienen edades comprendidas entre los 5 y los 40 años.

En relación con el estado de salud de los rescatados, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los pasajeros.

A pesar del tiempo transcurrido y la tensión vivida durante la operación, todos fueron puestos a salvo sin consecuencias físicas.

Como medida preventiva y mientras se esclarecen las causas del desperfecto, la gerencia de Adventureland decidió que el recorrido permanezca cerrado hasta nuevo aviso.

Wave Twister fue inaugurada apenas en marzo y su cierre temporal se mantendrá mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

Casualmente, la reportera de Fox News, Jessica Formoso, se encontraba en el parque cuando la atracción se detuvo: Ella relató que se dio cuenta de que algo andaba mal al escuchar sirenas en el estacionamiento. “Estábamos atónitos”, comentó.

“Wave Twister” forma parte de un proyecto de remodelación de la zona “Legacy Corner” de Adventureland, valorado en $10 millones de dólares. Fue fabricada por la empresa suiza Ride Engineers, acotó New York Post. Hasta el momento el parque no ha emitido comentarios.

El procedimiento de rescate requirió un despliegue de recursos y personal especializado, dada la posición elevada en la que quedó detenido el Wave Twister.

Los equipos utilizaron cuerdas y plataformas elevadoras para ir bajando uno a uno a los ocupantes, priorizando la seguridad y procurando mantener la calma entre los niños y el adulto atrapados.

La coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia fue clave para evitar lesiones y lograr que la operación concluyera exitosamente.