Padre siniestro en EEUU: Secuestró y enterró vivo a su propio hijo en una jaula para perros, pero un milagro lo cambió todo

Organismos de seguridad de los Estados Unidos lograron rescatar con vida a un niño de tan solo 11 meses en Carolina del Sur que permaneció cerca de 24 horas enterrado vivo en el interior de una jaula para perros donde lo metió su propio padre.

La policía encontró la jaula para perros envuelta en una toalla y enterrada en el bosque. Por suerte, el bebé Koah Sharpe aún estaba con vida.

«Sin duda, Dios es bueno. Hace apenas unos instantes, encontramos al pequeño Koah, de 11 meses, enterrado vivo, aferrándose a la vida, llorando; el llanto de un bebé es el sonido más alegre que jamás hayan escuchado», dijo el sheriff Jay Koon en una conferencia de prensa.

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Poco antes, Michael Comer, padre del bebé, lo había secuestrado luego de que la madre del niño lo dejara a su cuidado mientras hacía una diligencia.

Tras detener al hombre, las autoridades descubrieron tierra «recién removida» en el bosque, a unos 45 metros de la casa del padre.

Koon destacó que «por la gracia de Dios, probablemente proporcionó suficiente aire para que sobreviviera, según nuestros cálculos, las últimas 24 horas bajo esa tierra».

El oficial señaló que tras el rescate lo hospitalizaron y «con suerte» se recuperará.