Padre e hijo detenidos en Nueva York tras brutal crimen de un joven, estos son los cargos que enfrentan

En un impactante suceso que se registró en la comunidad de Williamsbridge, en El Bronx, Nueva York (EEUU), un padre y su hijo fueron arrestados y acusados de homicidio tras el brutal asesinato de Fareed Adeyi, un joven de 26 años.

De acuerdo con lo reseñado por el New York Post, el crimen ocurrió el pasado 7 de octubre alrededor de las 6:40 de la tarde, en el estacionamiento de la lavandería “Laundrybee 24/7”, ubicada cerca de White Plains Road y Rosewood Street.

Según testigos, Adeyi recibió al menos un disparo en el pecho mientras se encontraba sentado en el asiento del conductor de su vehículo.

Los acusados son Norman Moore, de 64 años, y su hijo Devonte Moore, de 24. Las autoridades señalaron que el padre habría conducido a su hijo hacia y desde la escena del crimen. Esto, lo involucra directamente en el acto homicida. Por tanto, ambos enfrentan cargos por asesinato y posesión ilegal de armas.

La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) confirmó que los paramédicos trasladaron a la víctima al Jacobi Medical Center, donde falleció poco después.

ARRESTOS DE LOS ACUSADOS

El mayor de los Moore terminó arrestado por investigadores el pasado viernes y acusado de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma, dijeron los policías. Su hijo fue aprehendido el miércoles. Enfrenta los mismos cargos que su padre, quien se declaró inocente.

Asimismo, se precisó que el hombre registra cuatro detenciones entre 1994 y el 2000, vinculadas a delitos como allanamiento, falsificación de documentos y robo.

De momento, las circunstancias que desencadenaron el tiroteo, así como el vínculo entre la víctima y los presuntos agresores, no fueron esclarecidas por las autoridades.

En tanto, Fareed Adeyi fue despedido por sus seres queridos el pasado 11 de octubre. Como era de esperarse, en una ceremonia que marcó el dolor de una familia numerosa: era el menor de seis hermanos.