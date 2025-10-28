Otro ataque en el Pacífico: EEUU destruyó cuatro embarcaciones, hubo 14 muertos y un sobreviviente

El gobierno de los Estados Unidos reportó que durante las operaciones llevadas a cabo este lunes en el Pacífico Oriental lograron destruir cuatro embarcaciones con un saldo de 14 fallecidos y un sobreviviente.

«Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental», informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En un video compartido por Hegseth se puede ver que en uno de los ataques lograron destruir dos lanchas que estaban juntas.

«Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes», precisó.

«Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente», indicó.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Hegseth aclaró que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Con respecto al sobreviviente, informó que el Ejército de Estados Unidos no lo detuvo, sino que encargó su rescate al gobierno de México, por lo que no dio más detalles sobre esta persona.

«Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos», concluyó.