«Los submarinos no pescan»: Trump defendió los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes los ataques que ha realizado su país a las lanchas en el mar Caribe.

«Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo», declaró a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka en Japón donde también están haciendo ejercicios tropas estadounidenses.

Asimismo, insistió en que cada embarcación carga en promedio cantidades de droga suficiente para «matar a 25.000 estadounidenses» de sobredosis.

«Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar», añadió Trump.

Asimismo, aseguró que pronto empezarán a detener la entrada de drogas «por tierra».

A pesar de las críticas, Donald Trump está empleando cada vez más recursos para bombardear lanchas en el Caribe. El Pentágono anunció el pasado viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, con el objetivo de reforzar el operativo militar iniciado en agosto en la región.

No obstante, Trump no ha dado detalles de cómo serían los operativos para combatir a los narcotraficantes que supuestamente llevan droga a los Estados Unidos por tierra.

Hace días el gobierno de los Estados Unidos sancionó al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su familia, a quienes acusa de mantener vínculos con el narcotráfico. El mandatario colombiano, por su parte, ha defendido la política antidrogas de su Gobierno.