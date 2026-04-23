Orgullo criollo: Oliver Matos, el niño venezolano en EEUU que se posiciona entre las mentes más brillantes del planeta

Oliver Matos Reyes, un niño venezolano de 12 años nacido en Barquisimeto, en el estado Lara, se posiciona entre las mentes más brillantes del planeta.

El niño venezolano figura por sus habilidades tras obtener 146 puntos en pruebas oficiales de coeficiente intelectual, una cifra que lo ubica en el rango de genio y dentro del percentil 99.9 de la población mundial.

De hecho, su extraordinaria capacidad intelectual lo ha convertido en un referente dentro del sistema educativo de Estados Unidos, donde cursa séptimo grado en Mobile Christian School, en Alabama.

Desde muy pequeño, Oliver mostró señales de un desarrollo cognitivo fuera de lo común. A los dos años ya leía en español e inglés, y con el tiempo comenzó a interesarse por temas complejos como historia, geopolítica y economía.

Según reseñó Fox 10 News y Univisión, su entorno no se sorprendió al conocer los resultados de las pruebas, pues el niño llevaba años demostrando una comprensión avanzada de los acontecimientos globales y una habilidad natural para el análisis crítico.

Actualmente, Oliver no solo destaca por su rendimiento académico, sino también por su liderazgo. En su escuela dirige proyectos de pensamiento crítico, participa en actividades de alto nivel y gestiona espacios educativos tanto en redes sociales como dentro de su comunidad escolar.

Sus padres, Ann Reyes y su esposo —ambos cirujanos que emigraron de Venezuela y actualmente administran un restaurante de comida típica— aseguran que su hijo siempre ha mostrado una curiosidad insaciable.

«Cuando me acerco a él y le digo: ‘Oliver, mira’, me responde: ‘Ay, mamá, ya lo sé’», relató su madre entre risas.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE OLIVER?

El joven prodigio tiene metas claras: sueña con estudiar leyes y economía en la Universidad de Harvard para, desde allí, prepararse y contribuir al futuro de Venezuela.

«Me gusta mucho aprender sobre los acontecimientos importantes que están ocurriendo en el mundo ahora mismo. También me gusta la economía y la geopolítica. Me interesa mucho saber cómo funciona el mundo actualmente», expresó Oliver, dejando ver la madurez y enfoque que lo caracterizan.

Su caso se suma al de otros niños venezolanos que han brillado recientemente en competencias académicas internacionales, como Mateo Gabriel Pérez, de siete años, quien obtuvo una medalla de plata en una olimpiada global de geometría.

Estos logros reflejan una tendencia de jóvenes venezolanos que, dentro y fuera del país, destacan por su disciplina, talento y pasión por el conocimiento, convirtiéndose en motivo de orgullo para toda una nación.