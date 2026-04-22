Sociedad Honorífica de EEUU otorgó prestigioso reconocimiento a Lucas, un niño venezolano que «comprende la realidad» del país

Lucas, un niño venezolano que llegó a Estados Unidos con apenas un año de edad, fue admitido como miembro de la National Junior Honor Society (NJHS), una de las distinciones académicas más importantes para estudiantes de secundaria en ese país.

De acuerdo con Venezuela Awareness, el reconocimiento destaca la excelencia académica de joven venezolano, así como su disciplina y los valores que ha cultivado desde temprana edad.

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A lo largo de su formación, Lucas ha demostrado constancia y compromiso con el estudio, manteniendo siempre presente el orgullo por sus raíces caraqueñas.

Su desempeño escolar ha sido consistente, reflejando no solo talento, sino también una ética de trabajo que lo ha llevado a sobresalir entre sus compañeros.

Su madre, Grey, explicó que desde pequeño ha crecido con el mensaje de valorar su origen venezolano y «comprender la realidad del país», marcada por dificultades que su familia no ha querido ocultarle.

Por ello, lo han guiado a ver la educación, el respeto y formación personal como herramientas fundamentales para superar obstáculos y construir un futuro sólido.

Grey compartió la noticia con profunda emoción, describiendo a su hijo como un ejemplo de esfuerzo y superación.

Para ella, este logro no solo representa un reconocimiento académico, sino también la confirmación de que los valores inculcados en el hogar han dado frutos en un entorno exigente y competitivo.

Asimismo, desde Raíces Venezolanas Miami expresaron su orgullo por el reconocimiento obtenido por Lucas y agradecieron a su madre por el apoyo que ha brindado a la comunidad migrante mediante donaciones destinadas a ayudar a venezolanos recién llegados a Estados Unidos.

CASO VENEZOLANO EN LAS AULAS DE FLORIDA

A partir del año escolar 2026-2027, los estudiantes de secundaria y preparatoria de Florida (EEUU) estudiarán el caso venezolano y las denuncias contra Nicolás Maduro dentro de una nueva asignatura dedicada a la Historia del Comunismo.

La medida, anunciada por el Departamento de Educación de Florida, forma parte de un esfuerzo estatal por actualizar los estándares académicos e incorporar ejemplos contemporáneos que ilustren los efectos de los «regímenes autoritarios en la vida de los ciudadanos».

Según la comunicación oficial, el objetivo es ofrecer a los jóvenes herramientas para comprender cómo los sistemas políticos influyen en la estabilidad social y en la vigencia de los derechos humanos.

El memorando, fechado el 17 de abril y firmado por Paul Burns, canciller principal de escuelas públicas, instruye a los distritos escolares a preparar la implementación de estos nuevos contenidos para los grados 6º a 12º.

Burns sostiene que los acontecimientos recientes en Venezuela representan «una oportunidad para enriquecer el debate en el aula», permitiendo analizar en tiempo real la caída de un «gobierno autocrático y sus repercusiones».