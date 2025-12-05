Operación Lanza del Sur: EEUU destruyó otra embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro personas murieron

Estados Unidos confirmó este jueves, 4 de diciembre, un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra una embarcación vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro presuntos narcoterroristas muertos.

La operación, dirigida por el Comando Sur bajo órdenes del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, se enmarcó en la ofensiva estadounidense contra organizaciones designadas como terroristas y relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

“Por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo una operación letal contra un barco operado por una organización designada como terrorista”, señaló el organismo en su mensaje publicado en la red social X.

«La inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron», se agregó en la publicación.

Junto al comunicado, las autoridades compartieron un video donde se constata una embarcación con cuatro motores fuera de borda avanzando a gran velocidad, hasta que un proyectil la impacta y queda envuelta en fuego.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Este ataque forma parte de la cadena de acciones enmarcadas en la Operación Lanza del Sur. La misma está dirigida por el Pentágono y el Comando Sur para frenar el tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con datos oficiales, la campaña ha dejado más de 85 muertos. Todos, vinculados a organizaciones previamente catalogadas como terroristas extranjeras, según lo afirmado por el Gobierno de los Estados Unidos.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes, 2 de diciembre, en que las operaciones estadounidenses contra cárteles del narcotráfico comenzarán próximamente por vía terrestre y en medio de tensiones con Nicolás Maduro.

«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.