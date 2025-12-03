Trump dice que acciones contra Venezuela van «mucho más allá» de una campaña de presión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles, 3 de diciembre, que su estrategia hacia Venezuela se limite únicamente a una «campaña de presión».

Al ser consultado por la prensa sobre la efectividad de sus medidas para lograr la salida de Nicolás Maduro, Trump enfatizó que: «No es una campaña de presión. Es mucho más allá de eso, creo».

«Hablé con él brevemente, solo le dije un par de cosas. Veremos qué pasa con eso», declaró el jefe de Estado, ante la insistencia de los periodistas sobre más detalles de su conversación con Maduro.

Asimismo, el presidente aclaró que no ha existido una segunda comunicación con Nicolás Maduro. «No, no lo hice», insistió.

«Por cada barco que derribamos, salvamos 25.000 vidas estadounidenses. Si nos fijamos en nuestras cifras, la droga que entra por mar ha disminuido un 91 % y vamos a empezar muy pronto por tierra», agregó.

.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "Every boat we knock out, we save 25,000 American lives. If you look at our numbers, the drugs coming in through sea are down 91%… and we're going to start very soon on land." pic.twitter.com/47cHE0G4SN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 3, 2025

«NO VA A ENGAÑAR A TRUMP»

En tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el mayor problema de considerar la negociación como una opción con Nicolás Maduro es que sus antecedentes evidencian que ha «incumplido» con todos los acuerdos que ha firmado en el pasado.

«Al final del día con Maduro y su problema básicamente es que este es un tipo si querías hacer un trato con él no sé cómo lo haces. Ha roto todos los acuerdos que ha hecho. Ahora, eso no significa que no debas intentarlo. Si puedes encontrar una manera que sabes que puede traer estabilidad al hemisferio, puedes hacer que Venezuela ayude a ser un país que no es la base para influencia iraní y actividades contra los Estados Unidos, podrías tener una Venezuela que no traficara con drogas y no enviara gente a nuestro país como los pandilleros del Tren de Aragua, eso sería genial», comentó.

#3Dic | El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el mayor problema de considerar la negociación como una opción con Maduro es que sus antecedentes evidencian que ha «incumplido» con todos los acuerdos que ha firmado en el pasado. Más detalles:… pic.twitter.com/8929ZgcOmE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 3, 2025

Asimismo, acotó durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News que «el problema es que Maduro ha hecho cinco tratos con diferentes partidos en los últimos 10 años y ha roto cada uno de ellos. Incluso la administración Biden hizo un acuerdo con él: le devolvieron a sus sobrinos, condenados por narcotráfico, y a su principal operador financiero. A cambio prometió elecciones libres y justas. Nunca las hizo. Robó las elecciones. Engañó a Joe Biden. No va a engañar a Donald Trump», advirtió.

Rubio insistió en que «para hacer un acuerdo tiene que haber alguien que cumpla», algo que Maduro nunca ha demostrado a su juicio.

Marco Rubio sostuvo que Maduro «no es un gobierno legítimo, sino una organización del narcotráfico».

«El hecho de que Maduro se sienta amenazado por la presencia de activos estadounidenses en la región en una misión antidrogas demuestra que está metido en el negocio de las drogas», afirmó Rubio.

Asimismo, recordó que en 2020 un gran jurado en Nueva York acusó formalmente a Maduro y a varios miembros de su gobierno por narcotráfico.