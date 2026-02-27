OFAC no emite licencia para que Maduro pueda pagar defensa y su abogado advierte que podría retirarse del caso

Nicolás Maduro solicitó este jueves, 26 de febrero, la desestimación del caso por narcotráfico y corrupción que enfrenta en Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, negara la licencia que habría permitido financiar su defensa legal con fondos del Estado venezolano.

La petición fue presentada por su abogado, Barry Pollack, quien argumentó ante el tribunal que la negativa del Tesoro impide al acusado ejercer su derecho constitucional a contar con el defensor legal de su elección.

En la moción introducida en la plataforma judicial, Pollack afirmó que la OFAC “se ha negado a reconsiderar su posición” y que, al bloquear el acceso a recursos venezolanos, estaría interfiriendo con garantías fundamentales recogidas en la Sexta Enmienda de los Estados Unidos.

Según el documento citado por EFE y otros medios, esta situación deja a Maduro sin capacidad económica para costear su representación legal, por lo que la defensa pidió al juez desestimar la cuarta acusación sustitutiva en su contra.

La solicitud incluyó una declaración jurada de Maduro, en la que asegura que desea continuar siendo representado por Pollack y que el Gobierno venezolano tiene la obligación de cubrir sus gastos legales.

También afirmó que no posee recursos propios para financiar su defensa y está dispuesto a presentar pruebas financieras si el tribunal lo pide.

«El Gobierno de EEUU, aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados» de Caracas para financiar sus honorarios, y «cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras», enfatizó Pollack.

Maduro sostuvo en su declaración que el Gobierno venezolano estaba dispuesto a financiar su defensa desde el inicio del proceso, razón por la cual contó con Pollack en su primera audiencia del 5 de enero.

Desde entonces, ambos han trabajado juntos en la estrategia legal, pero la negativa de la OFAC dejó en «suspenso» la continuidad del abogado en el caso.

ADVERTENCIA DE ABOGADO DE MADURO

Asimismo, Pollack advirtió que, si el juez Alvin Hellerstein no accede a desestimar el caso, solicitará autorización “reticentemente” para retirarse como abogado de Maduro.

La defensa recordó que, aunque la OFAC había otorgado inicialmente una licencia el 9 de enero, la agencia emitió una enmienda menos de tres horas después que bloqueó la transacción, dejando nuevamente sin financiamiento la representación legal de Maduro

¿QUÉ SE DICE DESDE VENEZUELA?

El abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, respaldó la posición de Maduro al afirmar que el Estado tiene la «obligación clara y legal de cubrir los gastos de su presidente, incluidos los honorarios de defensa».

«Además, confirmo que los fondos que (Caracas) usaría en este asunto no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal», acotó Facchinetti.