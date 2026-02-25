Defensa de Maduro dice que EEUU impide que gobierno venezolano asuma los gastos por honorarios legales del caso

La defensa de Nicolás Maduro abrió un nuevo frente, en el proceso judicial que enfrenta en Nueva York (EEUU) por narcoterrorismo y otros cargos, al advertir que exlíder chavista no tendría cómo costear sus gastos legales debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

En una movida inusual, su equipo pidió a un juez federal que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a liberar fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus abogados.

Según la defensa, Maduro carece de recursos personales y depende por completo del financiamiento estatal.

En este sentido, el abogado Barry J. Pollack, representante principal de Maduro, envió una carta el pasado 20 de febrero al juez Alvin K. Hellerstein para denunciar que el bloqueo de cuentas venezolanas impide el acceso a los fondos necesarios para la defensa.

En el documento, Pollack argumentó que las sanciones no solo afectan al acusado. También vulneran sus derechos constitucionales al impedirle contratar y mantener a un abogado de su elección.

La defensa insistió en que Venezuela estaría dispuesta a asumir los costos del proceso, pero la OFAC mantiene congelados los activos estatales bajo su jurisdicción.

«Venezuela lo haría, y el señor Maduro no puede pagar un abogado de otra manera», señaló la firma legal en la carta, subrayando que Maduro no posee patrimonio personal disponible en Estados Unidos ni en el extranjero que pueda ser utilizado para sufragar su representación.

En un tono más confrontativo, los abogados acusaron a la agencia estadounidense de interferir directamente en el proceso judicial.

«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, la OFAC interfiere con la capacidad del señor Maduro para retener a un abogado. Y, por lo tanto, con su derecho a un abogado de su elección bajo la Sexta Enmienda», reza parte de la carta.

Ante la falta de respuesta de la OFAC, Pollack advirtió que presentará una moción formal en los próximos días para solicitar amparo judicial.

«Si la OFAC no actúa sobre la solicitud para restablecer la licencia original, o deniega esa solicitud, el señor Maduro presentará una moción formal en los próximos días para buscar amparo del Tribunal», se advierte por medio de la misiva.

Por ahora, el juez Hellerstein se limitó a ordenar que la carta sea incorporada al expediente, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

MADURO ESPERA PRÓXIMA AUDIENCIA

En tanto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, —también capturada en la Operación Resolución Absoluta— recibieron la visita de un funcionario consular venezolano en la prisión federal, donde se encuentran detenidos en Nueva York (EEUU), tras la incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

El encuentro fue confirmado a través de un documento judicial, el cual fue presentado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. Y, el mismo viernes, 20 de febrero, Diosdado Cabello también se refirió al tema.

«Ya tuvo su primera visita consular, que le fue concedida. Habló con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa que quiera porque es una visita autorizada por el derecho internacional», indicó.

La visita tuvo como propósito garantizar que los acusados —Maduro y Flores— pudieran acceder a los servicios consulares correspondientes, tal como lo había ordenado el tribunal.

Maduro y Flores tendrán que comparecer el próximo 26 de marzo ante el tribunal federal de Nueva York, según trascendió este martes, 17 de febrero.

Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero finalmente se habría postergado.

De acuerdo con la Fiscalía, el cambio de fecha se debió a «problemas de agenda y logísticos», aunque no dieron mayores detalles sobre la solicitud que aceptó tanto la defensa de ambos acusados como el juez Hellerstein.