OFAC habría autorizado que Maduro y Cilia Flores usen fondos venezolanos para pagar su defensa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias enmendadas que permiten a los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores cobrar honorarios directamente del Gobierno de Venezuela.

Esta medida elimina el conflicto procesal que los defensores utilizaron previamente para intentar frenar el avance del caso judicial en Nueva York.

El fiscal Jay Clayton detalló en una misiva dirigida al juez Alvin Hellerstein que el dinero debe provenir de fondos disponibles para la administración venezolana después del 5 de marzo de 2026. Además, las licencias prohíben estrictamente el uso de recursos derivados de depósitos de gobiernos extranjeros, según dicta la Orden Ejecutiva 14373.

El documento legal afirma que las nuevas licencias «han resuelto los problemas subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar el cargo de acusación sustitutiva». Debido a esta resolución administrativa, la defensa optó por retirar sus peticiones de desestimación, aunque mantuvo su derecho a retomarlas si surgen nuevos inconvenientes.

Los fiscales y los abogados defensores solicitaron al magistrado que fije una conferencia de estado en un plazo aproximado de 60 días para evaluar el estatus del proceso. Asimismo, ambas partes pidieron formalmente que este periodo se excluya del cómputo de tiempo establecido por la Ley de Juicio Rápido vigente.

Esta decisión del Tesoro ocurre poco después de que el juez Hellerstein negara rotundamente la solicitud de los defensores para cerrar el expediente durante una audiencia celebrada el pasado 26 de marzo. «No voy a desestimar el caso», sentenció el magistrado de forma tajante ante las pretensiones de la pareja presidencial.

Hellerstein también dictó una orden el 15 de abril para controlar estrictamente el manejo de las pruebas confidenciales entregadas a los abogados. La directriz prohíbe compartir material sensible con figuras señaladas como prófugas, entre ellas Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra y el líder criminal Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTAN MADURO Y FLORES

Nicolás Maduro enfrenta actualmente cuatro cargos graves que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína hacia suelo estadounidense. Por su parte, Cilia Flores encara acusaciones por conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego tras declararse «no culpables» en enero.

Expertos legales consideran que el inicio del juicio formal todavía se encuentra lejos en el calendario procesal de la corte neoyorquina. Las estimaciones actuales sugieren que el proceso de debate ante el jurado no comenzará hasta dentro de un periodo de uno o dos años, tras culminar las fases preparatorias.