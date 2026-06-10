OFAC explicó por qué modificó y amplió siete licencias generales para Venezuela relacionadas con petróleo y minería

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, modificó este miércoles, 10 de junio, siete licencias generales relacionadas con Venezuela, ampliando las condiciones para operaciones vinculadas a los sectores petrolero, gasífero y minero.

La OFAC señaló, que la medida, busca ofrecer mayores garantías jurídicas a las empresas que operan bajo estos permisos especiales.

Las modificaciones alcanzan a las licencias generales 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A, que regulan actividades relacionadas con productos petroquímicos, la venta de diluyentes para el procesamiento de crudo venezolano, servicios y operaciones de gas, transacciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actividades vinculadas a minerales, incluido el oro.

Estas licencias forman parte del esquema de autorizaciones emitidas por Washington para determinadas operaciones económicas con Venezuela.

El principal cambio establece que los contratos suscritos con el Gobierno venezolano o con empresas estatales podrán regirse no solo por las leyes de Estados Unidos, sino también por las de Francia, Singapur o el Reino Unido.

Asimismo, cualquier disputa derivada de estos acuerdos podrá resolverse en los tribunales de esos países, ampliando las alternativas disponibles para los inversionistas y operadores internacionales.

En sus anteriores versiones solo estaba autorizado que las controversias se resolvieran de acuerdo a las leyes de estadounidenses y en tribunales de ese país.

LIMITACIONES

Sin embargo, las nuevas licencias mantienen restricciones para operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y entidades controladas por China.

También continúan prohibidas las transacciones con embarcaciones bloqueadas, pagos en oro, criptomonedas o esquemas de deuda.