EN VIDEO: Trump condecoró al piloto de EEUU que resultó herido durante la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró al suboficial del Ejército Eric Slover con la Medalla de Honor del Congreso tras haber participado en el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Slover resultó herido en la operación mientras pilotaba un helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre Fuerza Tiuna, la «fortaleza militar fuertemente protegida» donde se encontraba Maduro.

El presidente Donald Trump otorgó la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de Estados Unidos, al Chief Warrant Officer 5 Eric Slover por su valentía durante el operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro. Slover resultó gravemente herido en la misión.

«Mientras se preparaba para aterrizar, ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos. Eric fue alcanzado con impactos muy graves en la pierna y la cadera, una bala tras otra», comentó Trump durante su discurso del Estado de la Unión.

Asimismo, sostuvo que Slover «recibió cuatro disparos agonizantes, que destrozaron su pierna en numerosos pedazos».

Sin embargo, el mandatario apuntó que el éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros dependían de la capacidad de Eric para seguir volando el helicóptero. Esto mientras la sangre «se derramaba por el pasillo», comentó.

Trump apuntó que la madrugada de ese 3 de enero «hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro. Grandes héroes. Fue muy peligroso».

«Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual», aseguró el presidente.