Nueva York lanzó el «Kit de Árbitros», una campaña que ayudará a los migrantes a protegerse durante el Mundial

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó el llamado «Kit de Árbitros», una campaña informativa inspirada en el lenguaje del fútbol que busca proteger a migrantes y trabajadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, frente a posibles abusos laborales, fraudes y riesgos en contactos con autoridades migratorias.

La iniciativa, enmarcada dentro de la campaña «Conozca sus Derechos», cuenta con una inversión municipal de 130.000 dólares y está diseñada para orientar a migrantes, consumidores y empleados de bajos ingresos sobre protecciones legales vigentes.

También busca prevenir abusos durante el torneo y reforzar el acceso a recursos de ayuda ante situaciones de explotación o vulnerabilidad, incluyendo interacciones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

«Conoce sus Derechos» se apoya en materiales visuales con tarjetas rojas y amarillas, similares a las del fútbol, para facilitar información clara y rápida.

Según el alcalde, la ciudad no permitirá que actores externos o internos se aprovechen del evento deportivo para explotar a la población, ya sea mediante prácticas comerciales engañosas o violaciones a las leyes laborales o migratorias.

EN VARIOS IDIOMAS

Lo que se precisó, es que el kit estará disponible en múltiples idiomas, entre ellos español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof.

Las tarjetas amarillas incluyen la línea directa de asistencia legal para migrantes de MOIA, la línea Hope de la ciudad para personas que sufren violencia doméstica o de género y para víctimas de cualquier delito, además de un recordatorio para llamar al 311 y denunciar infracciones laborales.

Mientras que las tarjetas rojas reúnen información sobre derechos ante posibles encuentros con agentes de ICE en el trabajo, en espacios públicos o en el hogar.

¿CÓMO SE VA A DISTRIBUIR?

Se detalló, que durante las próximas seis semanas, el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador visitará estaciones de transporte, áreas comerciales y otros lugares de alta concurrencia para orientar a los trabajadores sobre sus derechos y protecciones legales.

El material también será distribuido en actividades de divulgación en distintos puntos de la ciudad, así como en campañas organizadas por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía en corredores comerciales de barrios con alta presencia migrante.

Además, estará presente antes de los partidos, en eventos públicos de transmisión, bibliotecas y diversas actividades comunitarias.