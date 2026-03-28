Nueva variante de COVID-19 enciende las alarmas en EEUU tras ser confirmada en al menos 25 estados

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos (EEUU) han encendido las alarmas tras la detección y rápida expansión de una nueva variante de COVID-19, identificada técnicamente como BA.3.2, pero apodada coloquialmente por la comunidad científica como «Cicada» (Cigarra en español).

Esta nueva cepa está marcando el inicio de una nueva fase de vigilancia epidemiológica en todo la nación norteamericana durante este mes de marzo.

De acuerdo con los informes más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la variante se confirmó en muestras clínicas y sistemas de monitoreo de aguas residuales en al menos 25 estados.

Aunque fue detectada originalmente en Sudáfrica a finales de 2024, su llegada a suelo estadounidense ha sido contundente, sumándose a la lista de más de 23 países que ya reportan su circulación activa.

COMPLEJA ARQUITECTURA GENÉTICA

Lo que más preocupa a los virólogos no es solo su velocidad de contagio, sino su compleja arquitectura genética. La variante BA.3.2 presenta un número inusualmente alto de mutaciones en la proteína de espiga, reseñó el medio colombiano Semana.

Según expertos, este diseño evolutivo sugiere una capacidad superior para la evasión de la inmunidad, lo que significa que personas previamente vacunadas o que ya han superado la enfermedad podrían ser susceptibles a la reinfección.

Aunque los pacientes reportan cuadros similares a las versiones previas de Ómicron, incluyendo fiebre alta, fatiga extrema, tos persistente y dolores musculares; los médicos enfatizan que la «fatiga extrema» parece ser un rasgo distintivo en los casos recientes de Cicada.

Ante este panorama, el Comisionado de Salud ha instado a la población a no bajar la guardia. Las recomendaciones actuales incluyen mantener el esquema de vacunación actualizado con los refuerzos más recientes, los cuales siguen siendo la herramienta más efectiva para prevenir hospitalización e incluso la muerte.

De igual manera, se aconseja retomar el uso de mascarillas en espacios cerrados con poca ventilación y realizarse pruebas diagnósticas ante cualquier síntoma sospechoso para frenar las cadenas de transmisión comunitaria.