VIRAL: El vicepresidente de los EEUU desata la polémica tras tildar de «demonios» a los OVNI

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, prometió el viernes investigar rigurosamente los registros gubernamentales sobre objetos voladores no identificados (OVNI), al tiempo que ofreció comentarios que se han hecho virales al asegurar que estos fenómenos en realidad son «demonios».

El segundo al mando de Estados Unidos confesó su fascinación por el tema durante una entrevista con el podcaster Benny Johnson.

«No he podido dedicarle suficiente tiempo como para entenderlo de verdad, pero lo voy a hacer, confíen en mí. Estoy obsesionado con esto», afirmó Vance entre risas sobre los OVNI.

El funcionario ofreció una perspectiva teológica para explicar la naturaleza de estos avistamientos. «No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios», sentenció el vicepresidente ante los micrófonos de Johnson.

Vance definió estos fenómenos como «seres celestiales que vuelan por ahí y les hacen cosas raras a las personas». Esta interpretación cristiana aviva la curiosidad por los archivos que la administración Trump pretende desclasificar.

El vicepresidente prometió que mantendrá persistencia en la búsqueda de transparencia estatal durante el resto de su mandato. «Todavía me quedan tres años como vicepresidente. Llegaré al fondo del asunto de los OVNI», sostuvo Vance.

LA DECISIÓN DE TRUMP SOBRE LOS OVNI

Vance vinculó su compromiso con la orden que el presidente Donald Trump emitió a las agencias federales en febrero. Aquella directriz exigía identificar y divulgar la información oficial sobre fenómenos aéreos no identificados.

Trump justificó la medida por el «enorme interés demostrado», tras las declaraciones de Barack Obama sobre la realidad de estos seres. El mandatario criticó a su predecesor por «proporcionar información clasificada, algo que no debería hacer».

«Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos», escribió Trump en Truth Social en su momento.