Nueva ofensiva de Trump acorrala a solicitantes de asilo: Amplió su foco y puso bajo la lupa a abogados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ordenó que se persiga con firmeza a los abogados de inmigración.

De acuerdo a un memorando citado por CBS News, la orden de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abarca a los abogados acusados de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes.

Según dicha fuente, que citó el documento, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a desarrollar «políticas antifraude» para evitar que los abogados de inmigración presenten casos de asilo sin base.

Asimismo, la directiva afirmó que las solicitudes de asilo se convirtieron en una «práctica habitual» usada por los abogados de inmigración, quienes argumentan que «prácticamente todo inmigrante indocumentado» enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a una característica protegida, como la raza o la opinión política.

Es por ello, que por medio del memorando se indicó que los esfuerzos de ICE contra las solicitudes de asilo «deberían incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración».

¿CÓMO SE SANCIONARÁ A LOS ABOGADOS?

Aunque la directiva no estableció nuevas sanciones contra los abogados, sí indicó que ICE hará un uso más frecuente de las herramientas de aplicación administrativa ya existentes para actuar con mayor firmeza en contra de estos.

Vale recordar, que la semana pasada, la administración Trump anunció una nueva medida que obligará a ciertos migrantes a salir del país para tramitar la residencia permanente, conocida como «green card».

Una medida, que supone también un desafío para los abogados de inmigración, quienes habitualmente acompañaban a sus clientes en los procesos dentro de Estados Unidos.