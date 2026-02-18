Influencers tendieron una trampa a un depredador sexual y lo que descubrieron dejó en shock hasta a la policía

Un agente del Departamento de Policía de Miami-Dade (EEUU) fue arrestado en Delray Beach, tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sostener un encuentro con una menor de 15 años.

El detenido, identificado como Christopher Díaz, de 50 años, fue imputado por agresión, según los registros de la cárcel del condado de Palm Beach citados por Telemundo y otros medios.

La intervención ocurrió el pasado viernes en las inmediaciones del cine IPIC Theaters, donde agentes respondieron a un reporte —de influencers que se hacen pasar por menores de edad para cazar a delincuentes sexuales en Estados Unidos— que alertaba sobre un adulto, quien había viajado para reunirse con una menor con fines lascivos.

De acuerdo con el informe policial, un sargento que llegó a la escena detuvo a Díaz y confiscó el arma de fuego que llevaba en la cintura.

La supuesta víctima relató que había coincidido con el oficial en dos aplicaciones de citas. Por medio de estas, detalló que él continuó interactuando con ella, incluso después de que le informara que tenía 15 años.

Las conversaciones, según el reporte, evolucionaron hacia contenido sexual y también incluyeron videollamadas.

El día del encuentro, la joven —quien en realidad formaba parte de este grupo dedicado a exponer a presuntos depredadores sexuales y es mayor de edad— acordó reunirse con Díaz en el cine.

Cuando se encontraron, la víctima declaró que el agente comenzó a tocar su rostro y torso superior (pecho). Esto, pese a que ella le pidió que se detuviera. Tras salir del establecimiento, el grupo que acompañaba a la joven confrontó al oficial.

En su defensa, alegó que la aplicación es para uso de mayores de 18 años. Sin embargo, el grupo lo presionó y terminó aceptando que ella le dijo tener solo 15. También reconoció que le envió imágenes de su pene y otras fotos explícitas, además de masturbarse durante las videollamadas.

¿QUÉ SE SABE DE ESTE GRUPO DE INFLUENCERS?

Lo que se detalló, es que ese grupo, conocido como 561 Predator Catchers, suele hacerse pasar por menores de edad. Precisamente, para atraer a adultos que buscan encuentros ilícitos.

De hecho,sobre el reciente caso, por medio de una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick, tres integrantes del colectivo encararon a Díaz, quien reconoció ser oficial de policía en Miami-Dade.

El video muestra el momento en que los influencers lo cuestionan por su conducta, justo antes de que las autoridades intervengan.

En consecuencia, Díaz fue puesto bajo custodia por la Policía de Delray Beach. El caso continúa bajo investigación mientras se revisan las comunicaciones entre el agente y la supuesta menor.

COMUNICADO DE LAS AUTORIDADES

La Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, no tardó en pronunciarse y emitió la siguiente declaración:

«El teniente Christopher Diaz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue arrestado por el Departamento de Policía de Delray Beach como resultado de una investigación criminal», precisó.

«Estoy indignada por el arresto de uno de mis oficiales por cargos criminales relacionados con supuesto contacto con una persona que se hacía pasar por menor», agregó.

Y continuó: «Este comportamiento es inaceptable y representa una grave traición al juramento. A la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros para proteger a nuestros niños. Al ser notificada, ordené de inmediato que el oficial fuera relevado de sus funciones».