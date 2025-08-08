«No tenía las uñas de sus pies»: La escalofriante muerte de una niña que sacude EEUU y desnuda la tortura infantil

La comunidad de Holbrook, en Arizona (EEUU), se encuentra conmocionada tras el trágico fallecimiento de Rebekah Baptiste, una niña de 10 años, a quien hallaron muerta sin las uñas de sus pies y otros signos claros de tortura.

De acuerdo con ABC 15 y otros medios estadounidenses, la niña murió el pasado 30 de julio, tres días después de ser hallada inconsciente en una carretera.

Su cuerpo presentaba signos de desnutrición, deshidratación severa y múltiples lesiones, incluyendo la ausencia de las uñas en los pies.

Las autoridades forenses confirmaron estos indicios de tortura, lo que llevó a la detención de su padre biológico, Richard Baptiste, y su pareja, Anicia Woods, quienes enfrentan cargos por asesinato en primer grado y abuso infantil.

Como era de esperarse, el caso ha generado una ola de indignación, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las fallas en el sistema de protección infantil o de menores en los Estados Unidos.

Lo que se informó, es que Rebekah asistía a Empower College Prep junto a sus hermanos, donde el personal docente alertó sobre posible mlatrato contra la niña al Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por siglas en inglés) en al menos 12 ocasiones entre noviembre de 2023 y enero de 2025.

Las denuncias incluían preocupaciones sobre su estado físico y emocional, así como ausencias injustificadas. Sin embargo, según DCS, solo cinco de esas denuncias fueron registradas, y apenas una cumplía con los requisitos legales para iniciar una investigación.

TORTURADA HASTA LA MUERTE

Durante la audiencia judicial del 4 de agosto, los fiscales detallaron el estado físico de la menor: golpes, moretones desde la cabeza hasta los pies, heridas en los ojos y posibles señales de abuso sexual.

Estas revelaciones han intensificado el escrutinio sobre las instituciones encargadas de velar por el bienestar infantil. De hecho, el tío materno de Rebekah, Damon Hawkins, describió a la niña como “moreteada de la cabeza a los pies”, lo que refuerza la hipótesis de un prolongado proceso de violencia doméstica no atendido a tiempo.

Mientras la escuela insiste en haber realizado múltiples llamados de auxilio, el DCS sostiene que la mayoría no alcanzaba el umbral legal para proceder. Esta brecha entre la percepción institucional y respuesta gubernamental generó toda una tormenta de críticas sobre la eficacia del sistema de protección infantil en Arizona.

En tanto, los acusados permanecen bajo detención, mientras la corte define las próximas etapas del proceso judicial.

Las investigaciones en desarrollo procuran reconstruir la secuencia de hechos que rodearon la muerte de la menor y determinar responsabilidades en todos los niveles, de acuerdo con la información divulgada por los medios de comunicación.