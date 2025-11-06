«No es solo Venezuela»: Trump reveló que operaciones contra el narcotráfico incluyen a otros países

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los operativos militares contra el narcotráfico no tienen que ver únicamente con Venezuela.

«Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo», declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

A pesar de esto, Trump no precisó a qué otros países se refiere. Durante los operativos en el Caribe y el Pacífico han ultimado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones. Entre los fallecidos hay personas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, entre otros países.

No obstante, luego de Venezuela, Trump ha hecho especial énfasis en Colombia, donde sancionaron a su presidente Gustavo Petro y a algunos funcionarios cercanos a él. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que sancionaba a Petro y a sus aliados porque el dirigente colombiano había permitido que floreciera la producción de drogas desde que asumió el cargo en 2022.

🇺🇸❌🇻🇪🗣American President Trump says the U.S. are hitting Venezuelan «cartel terrorists» and notes that it's «not just Venezuela»:

We are blowing up cartel terrorists, blowing them up, linked to the maduro regime in Venezuela, and others. It's not just Venezuela.

Trump ha asegurado que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, al evitar que ingresen al país la supuesta droga destruida por el Comando Sur.

Sin embargo, Trump volvió a responsabilizar a Venezuela por el incremento de la delincuencia en los Estados Unidos. «Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo», manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, recordó los operativos que están haciendo en los Estados Unidos «arrestando y removiendo del país a miles de peligrosos pandilleros».

«Estos son criminales, son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra», comentó.

Por otra parte, Trump se pronunció sobre las elecciones en Nueva York: “Los demócratas instalaron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a EEUU en la Cuba comunista o la Venezuela socialista”.