Asesinó de un disparo en la cabeza a empleada doméstica porque «tocó la puerta de su casa»

Curt Andersen, de 62 años, fue acusado de «homicidio involuntario» tras disparar fatalmente a María Florinda Ríos Pérez, una empleada doméstica guatemalteca, quien llegó por error a su casa en Whitestown, en Indiana (EEUU).

De acuerdo con Telemundo y otros medios locales, Ríos Pérez, de 32 años, acudió el pasado 5 de noviembre por equivocación a una vivienda, donde no tenía asignado trabajo junto a su esposo. Lo que se detalló, es que la mujer, migrante guatemalteca y madre de familia (tenía cuatro hijos, de entre 11 y 17 meses de edad), formaba parte de un equipo de limpieza que debía atender otra dirección.

Según las autoridades, al llegar al porche de la casa equivocada, fue recibida por un disparo en la cabeza que le quitó la vida de forma instantánea.

En consecuencia, Andersen terminó arrestado y enfrenta cargos de homicidio involuntario. La fiscalía del condado de Boone argumentó que el acusado «no tenía motivos razonables para creer que ese tipo de fuerza fuera necesaria», desestimando que se tratara de un acto de legítima defensa.

Aunque Indiana cuenta con leyes que protegen el uso de fuerza en defensa propia, los fiscales sostienen que estas no aplican en este caso, dado que la víctima no representaba una amenaza.

POSICIÓN DEL FISCAL

Andersen «no tenía motivos razonables para creer que ese tipo de fuerza fuera necesaria, dados los hechos». Así lo declaró a la prensa el fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood.

«Es fundamental que los ciudadanos del condado de Boone comprendan que nuestra decisión de hoy no debe interpretarse en modo alguno como un desafío a la ley de defensa propia de Indiana. La misma garantiza el derecho a la legítima defensa», sentenció Eastwood.

¿CUÁL PODRÍA SER LA CONDENA DEL ACUSADO?

De momento, Andersen permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Podría enfrentar entre 10 y 30 años de prisión, además de una multa de hasta $10.000 si es declarado culpable.

Sin embargo, Andersen comparecerá ante un juez esta semana para solicitar la libertad bajo fianza, según informó su abogado defensor, Guy Relford.

Asimismo, el abogado calificó la muerte de la empleada doméstica como «una terrible tragedia que resulta desgarradora para todos los involucrados». Pero, insistió en que su cliente actuó dentro de los límites de las leyes de Indiana.

«Dicha ley permite el uso de la fuerza razonable. Incluso la fuerza letal, si una persona cree razonablemente que dicha fuerza es necesaria para impedir una entrada ilegal a su domicilio», declaró Relford.

«Contrariamente a lo que sostiene la fiscalía creemos que el señor Andersen tenía sobradas razones para creer que sus acciones eran absolutamente necesarias. También que estaban plenamente justificadas en ese momento», agregó.