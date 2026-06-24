Niño sufrió aparatosa caída en atracción de Disneyland en pleno movimiento, todo quedó grabado

Un niño de 13 años resultó herido tras bajarse de una atracción de Disneyland, California, en pleno movimiento y caer por una cascada de 15 metros.

Según informaron los medios locales, el incidente ocurrió el domingo en la atracción Tiana’s Bayou Adventure del parque de Anaheim. Esta atracción está compuesta por un tobogán acuático y ambientada en la película animada «La princesa y el sapo».

Las imágenes del incidente, compartidas por TMZ, mostraron al niño cayendo detrás del tronco después de que este comenzara a descender.

Los responsables de Disney dijeron que la atracción se detuvo de inmediato y que el adolescente fue llevado al hospital para una evaluación antes de que lo dieran de alta.

Terrifying new video shows the moment a 13-year-old boy at Disneyland tumbled down a 50-foot waterfall after getting out of a moving ride. 😳 pic.twitter.com/z5jM0BJxIV — TMZ (@TMZ) June 23, 2026

Aunque la atracción permaneció cerrada durante el resto de la tarde, reabrió al día siguiente, luego de que los organismos competentes no encontraran ningún fallo mecánico o estructural. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre qué pudo haber ocurrido.

La atracción se inauguró oficialmente en 2024, pero lleva en el parque desde 1989, donde antes se llamaba Splash Mountain.

Se le cambió el nombre a «La aventura de Tiana en el pantano» debido a su conexión con la película de 1946 «Canción del Sur», un filme muy controvertido que retrataba la vida en las plantaciones del sur de Estados Unidos tras la Guerra Civil.