Lo que se sabe de Giovanna Mercedes: la venezolana arrestada en EEUU por ayudar a miembros del Tren de Aragua a fugarse

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó en las últimas horas sobre la detención de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti, una ciudadana venezolana-italiana acusada de presuntamente haber ayudado a escapar a integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, tras un tiroteo ocurrido en Chicago (Illinois), donde murieron tres personas y otras resultaron heridas.

Según el DHS, Moreno Occhipinti habría conducido un vehículo en el que se desplazaban dos de los presuntos tiradores identificados como Ricardo Granadillo Padilla, de 24 años, y Edward Martínez Cermeño, de 25.

Las autoridades señalaron que ambos habrían estado vinculados al ataque armado registrado en diciembre de 2024, y que la mujer habría facilitado su huida tras el hecho violento.

Por medio del informe oficial, también se indicó que la policía de Chicago encontró varias armas dentro del vehículo de la acusada poco después del tiroteo.

Se precisó que Moreno Occhipinti, quien fue maestra en Illinois, terminó arrestada inicialmente el 5 de diciembre de 2024 por presuntos delitos relacionados con armas de fuego, pero posteriormente fue liberada sin que se notificara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el DHS afirmó que, pese a la decisión de los fiscales del condado de Cook de no avanzar en la acusación, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional lograron ejecutar su arresto la noche del pasado 13 de mayo.

Las autoridades resaltaron que el caso se reactivó a nivel federal, tras revisar su presunta participación en el escape de los sospechosos.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ EN EEUU?

El DHS señaló que Moreno Occhipinti ingresó a Estados Unidos en octubre de 2021 mediante el Programa de Exención de Visa como ciudadana italiana, pero debía abandonar el país en enero de 2022.

También se detalló, que en el mismo caso, los presuntos tiradores ya habían sido arrestados y deportados anteriormente, según las autoridades federales.

«Esta inmigrante indocumentada, que trabajaba como maestra, estuvo involucrada en un tiroteo masivo en Chicago que dejó tres muertos y varios heridos», declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

«Si bien la policía de Chicago la arrestó poco después del tiroteo, los políticos que defienden la protección de los inmigrantes indocumentados la liberaron sin notificar al ICE. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, el DHS está cumpliendo con la labor que los políticos de Illinois que defienden la protección de los inmigrantes indocumentados se niegan a hacer: priorizar al pueblo estadounidense y expulsar a estos peligrosos criminales de nuestras comunidades», sentenció.