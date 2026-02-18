“Niño Guerrero” en la mira de ICE: estas son las graves acusaciones de Estados Unidos en su contra

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, volvió a colocarse en el centro de la atención federal en Estados Unidos luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recordara este miércoles, 18 de febrero, que continúa siendo uno de los fugitivos más buscados del país.

«Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, es ciudadano venezolano y líder de la pandilla Tren de Aragua (TdA). Enfrenta cargos por la Ley RICO y también es buscado por brindar apoyo material al terrorismo y por su participación en asaltos, secuestros y asesinatos», precisó la agencia gubernamental a través de su cuenta en Instagram.

Vale destacar, que la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley federal de Estados Unidos aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado.

Su objetivo principal es perseguir a personas o grupos que forman parte de organizaciones criminales y cometen delitos de manera sistemática. Es decir, «desmantelar estructuras criminales complejas».

En este sentido, las autoridades estadounidenses subrayan que el alcance del Tren de Aragua trascendió las fronteras de Venezuela, convirtiéndose en una amenaza hemisférica.

En este contexto, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras contra Niño Guerrero y otros cinco cabecillas de la organización, entre ellos su principal lugarteniente, Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”.

Lo que se explicó, es que estas sanciones buscan bloquear el acceso del grupo a recursos económicos. También limitar su capacidad operativa dentro y fuera de Estados Unidos.

¿QUÉ SE SABE DEL «NIÑO GUERRERO»?

El líder criminal permanece prófugo desde 2023, cuando un operativo de las autoridades venezolanas desmanteló la cárcel de Tocorón. Estas instalaciones fueron consideradas durante años la base de operaciones del Tren de Aragua.

Desde entonces, su paradero es desconocido. Sin embargo, agencias federales estadounidenses sostienen que continúa dirigiendo actividades ilícitas mediante redes transnacionales que operan en varios países de América Latina y dentro del territorio estadounidense.

Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura frente al Tren de Aragua. Esto, por considerar a la agrupación una amenaza directa para la seguridad pública estadounidense.

“Estamos decididos a proteger a los estadounidenses erradicando las atroces actividades criminales del Tren de Aragua en todo el hemisferio”. Así lo señaló el Departamento del Tesoro al anunciar las sanciones.