Nueva polémica de Trump: Aseguró que la Luna le «pertenece» a EEUU

La tarde de este domingo 6 de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, generó una nueva polémica al publicar en sus redes sociales que la Luna «pertenece» a Estados Unidos.

Con una fotografía del satélite de terrestre, el mandatario escribió la frase: «La Luna es nuestra» (The Moon is Ours).

La publicación alcanzó más de 4 mil 700 me gusta y más de mil réplicas, en poco más de dos horas. Sin embargo, las reacciones van más allá de las redes sociales,

El mandatario también compartió una imagen con la propuesta del nuevo uniforme para la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

La publicación ocurre días después de que el jefe de Estado norteamericano estableciera una comisión para diseñar la Academia Espacial de Estados Unidos. Este proyecto está destinado a preparar profesionales para la NASA y otras instituciones federales, de acuerdo con la Casa Blanca.

Según lo reseñado por Nmascommx, la academia, en lugar de exigir el servicio militar activo, los graduados pueden cumplir con sus obligaciones posteriores a la graduación trabajando en la NASA. También pueden ser empleados civiles del gobierno, dijo un funcionario.

Una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de agosto, la escuela formaría a astronautas, científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes.

No es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones. Ya lo ha hecho con Canadá, Groenlandia o Venezuela.

Sin embargo, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre establece que la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional mediante una declaración de soberanía, uso u ocupación, según señala la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.