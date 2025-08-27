Niñera venezolana se viralizó en EEUU por enseñar español y la cultura de Venezuela a los niños que cuida

EEUU

Una niñera venezolana en los Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales luego de que saliera a la luz la forma en la que combina su labor de cuidado con la enseñanza del idioma y la cultura de Venezuela.

En un video difundido por Univisión, se observa a Yurma Mateus, quien migró a Estados Unidos hace dos años, enseñándole a los niños que atiende no solo palabras en español, sino también costumbres y elementos propios de la gastronomía venezolana.

La migrante venezolana contó que cuando la contrataron para cuidar a los niños, no sabía hablar inglés. Ante esta situación, se le ocurrió enseñarle a hablar español a los pequeños.

La madre de la niña no ha tenido ningún inconveniente con la enseñanza de la venezolana e incluso permitió que empezaran a subir videos de las clases en redes sociales, lo que rápidamente las hizo virales.

LO QUE HACE LA NIÑERA VENEZOLANA 

En el clip se puede ver que la niña que tiene más tiempo a su cuidado ya puede tener conversaciones en español. Además, la pequeña disfruta de la gastronomía venezolana e incluso luce con orgullo un vestido originario de los llanos.

Actualmente, como ya sabe hablar, Mateus le consiguió un libro de lectura para enseñarla a leer y escribir en español.

Mateus aseguró que espera que cuando los niños crezcan sigan hablando español y la recuerden a ella con el amor con que los ha enseñado.

