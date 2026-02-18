Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron la visita de “un funcionario que representa a Venezuela»

Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron la visita de un funcionario consular venezolano en la prisión federal, donde se encuentran detenidos en Nueva York (EEUU), tras la incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

El encuentro fue confirmado a través de un documento judicial, el cual fue presentado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.

La visita tuvo como propósito garantizar que los acusados —Maduro y Flores— pudieran acceder a los servicios consulares correspondientes, tal como lo había ordenado el tribunal.

En este sentido, el fiscal del caso, Jay Clayton, informó al juez Alvin K. Hellerstein que el 30 de enero “los demandados tuvieron una visita consular con un funcionario que representa a la República de Venezuela”.

Esta comunicación responde a la instrucción emitida durante la audiencia de lectura de cargos del 5 de enero, cuando la corte pidió al Gobierno estadounidense facilitar el acceso de Maduro y Flores a asistencia consular y notificar una vez cumplido el mandato.

El documento judicial subraya que la medida forma parte de las garantías procesales que deben recibir los acusados, independientemente de la gravedad de los cargos.

En este caso, la visita consular se convierte en un elemento clave para asegurar que ambos puedan ejercer plenamente sus derechos legales, especialmente en un proceso de alto perfil que involucra acusaciones federales de narcoterrorismo y conspiración.

Maduro permanece detenido en un centro federal en Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero, durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Su traslado inmediato a Nueva York marcó el inicio de un proceso judicial sin precedentes para alguien que afirma seguir siendo presidente de Venezuela y ha denunciado su arresto como un “secuestro”.

El 5 de enero, en su primera comparecencia ante el tribunal, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y conspiración. Cilia Flores, por su parte, hizo lo mismo.

Ambos aguardan ahora el avance del proceso judicial, mientras sus equipos de defensa continúan preparando las estrategias legales para enfrentar uno de los casos más sensibles y mediáticos de los últimos años en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

PRÓXIMA AUDIENCIA

Maduro y Flores tendrán que comparecer el próximo 26 de marzo ante el tribunal federal de Nueva York, según trascendió este martes, 17 de febrero.

Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero finalmente se habría postergado.

De acuerdo con la Fiscalía, el cambio de fecha se debió a «problemas de agenda y logísticos», aunque no dieron mayores detalles sobre la solicitud que aceptó tanto la defensa de ambos acusados como el juez Hellerstein.