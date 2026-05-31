Nicolás Maduró volvió a enviar un mensaje desde su cautiverio en Nueva York, esto deseó a los venezolanos

Este domingo, a través de sus redes sociales, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enviaron un nuevo mensaje desde su cautiverio en Nueva York, con motivo de conmemorar el día de la Santísima Trinidad. Por ello mandaron «un abrazo de fe, amor y esperanza”.

«Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos», expresó.

Como ya se ha hecho costumbre, Maduro acompañó su mensaje con pasajes de la Biblia.

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En este caso lo hizo citando al Evangelio de Mateo (Mt 28,18-19): «Jesús se acercó a ellos y les habló así: ‘Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».

Destacó que «esa palabra nos llama a ser discípulos de una gran causa: transformar la vida con valores, con fe, con servicio, con verdad y con amor, para que sea humana la humanidad, como cantaba Alí Primera».

En este sentido, elevaron una oración «con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo».

La última vez que Nicolás Maduro publicó mensajes en sus redes fue el 24 de mayo por la celebración de Pentecostés.

“En este domingo de Pentecostés, Cilia y yo les mandamos un abrazo de amor, fe y gratitud. La oración cuando nace de la fe verdadera logra todo aquello que nos proponemos en familia y en comunidad”, publicó en esa oportunidad.