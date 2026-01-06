Lo que reveló la fiscal general de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro Guerra y Diosdado Cabello

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, y Diosdado Cabello figuran entre los acusados judicialmente por narcotráfico y conspiración en cortes estadounidenses, junto a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Esto estaba dentro de las facultades del presidente según el artículo 2. Era una función policial arrestar a las personas acusadas en Venezuela. Nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo una ejecución impecable, sin fallos, fue increíble. Estados Unidos y el hemisferio occidental están más seguros esta noche», justificó Bondi durante su diálogo con el presentador Sean Hannity para Fox News.

«Maduro y su esposa están acusados de dirigir, y por ahora solo es una acusación formal, están acusados de dirigir los asesinatos, secuestros y agresiones de cualquiera que se interpusiera en su camino, y también de cualquiera que intentara detener su negocio de drogas. También se les acusa de introducir toneladas de drogas en este país. Nicolás Maduro está acusado de introducir cientos y cientos de toneladas de cocaína en nuestro país, y se le acusa de colaborar no solo con el Tren de Aragua (TDA), sino también con (el cartel de) Sinaloa, todos los cárteles de México, Colombia y Venezuela», comentó la fiscal.

Y continuó: «Y lo que eso significa es que sabemos que este monstruo liberó a innumerables acusados, desde prisiones y manicomios, en nuestro país. No se trata solo de drogas. El presidente ha salvado miles de vidas, innumerables vidas relacionadas con el tráfico de drogas, pero también ha protegido a los estadounidenses de los miembros de la TDA que Maduro ha dejado entrar en nuestro país», apuntó Bondi.

NICOLASITO Y CABELLO

Bondi aseguró que «todo lo demás sigue sobre la mesa. No solo con ellos, sino también con otros acusados. Hemos hecho pública una acusación formal en la que se les imputan los cargos que he mencionado».

«El hijo de Nicolás Maduro está acusado. (Diosdado) Cabello está acusado. Otras personas están acusadas», enfatizó en referencia al «indicment» que los señala.

ÚLTIMA HORA | Fiscal general de Estados Unidos @AGPamBondi recuerda que Diosdado Cabello y el hijo de Nicolás Maduro también están requeridos por la justicia estadounidense

Respecto a Nicolás Maduro y su esposa, recalcó: «Ellos dos están ahora mismo en Nueva York para enfrentarse a la justicia. Pero podrían enfrentarse a cargos en otros lugares. Nada, nada está descartado. Estas personas deben permanecer entre rejas. Son responsables de la pérdida de tantas vidas. Y no se trata de traficantes de droga callejeros, son narcotraficantes».

Los cargos contra Maduro y Flores incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación y exportación de cocaína y narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

En tanto, el juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras, como se señaló, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.