Nicolás Maduro envió nuevo mensaje de «amor y de fe» a los venezolanos este 7Jun

Como ya se ha hecho costumbre, este domingo, Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, pidió a los venezolanos que abran los caminos para la transformación y comunión “con Dios, en la verdad y en la paz”.

En su mensaje, Maduro dijo: “amado pueblo de Venezuela y hermanos del mundo, este domingo Cilia y yo les mandamos un mensaje de amor y de fe. Vivamos en comunidad y unión, en acción solidaria, en construcción permanente, con alegría y esperanza”.

Citando la primera carta de Juan, manifestó: “lo hemos visto y oído. Se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros”.

En otra parte de su post Maduro afirmó que cuando “la fe se hace acción, abre caminos para las transformaciones necesarias. La fe sostiene la esperanza, la levanta y la convierte en fuerza viva para servir, unir y trabajar”.

Agregó que “vivir en comunidad y paz es vivir en comunión con la verdad y paz y con el bien supremo. Es caminar juntos y mantener encendida la luz entre hermanos”, sostuvo.

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También exhortó a los venezolanos a recordar “la Palabra”, para permanecer “fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el hijo y en el padre”.

Cada domingo, Nicolás Maduro se comunica a través de sus redes sociales, citando pasajes de la Biblia.

Para el 30 de este mes, se espera que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a las 12:00 p.m. (hora de Nueva York) acudan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El juez federal Alvin K. Hellerstein presidirá este encuentro clave en el Palacio de Justicia de Manhattan, donde ambos acusados enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo e importación de cocaína.