«Nadie está exento»: DHS desmintió cambios en la política de detenciones de inmigrantes ilegales por agentes del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió la noche del 26 de septiembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ordenara a sus funcionarios congelar las detenciones de migrantes ilegales que no cuenten con antecedentes penales.

La aclaratoria oficial surge frente a versiones difundidas por diversos medios sobre una supuesta modificación en las normas operativas del organismo.

Según las informaciones circulantes, los oficiales del ICE habrían recibido la directriz de enfocar sus procedimientos de forma temporal únicamente en extranjeros con registros delictivos o causas judiciales abiertas.

Dicha versión sugería además el cese de los arrestos «colaterales», esquema que permite aprehender a migrantes irregulares no contemplados originalmente en un operativo.

Sin embargo, el DHS tildó de falsas estas afirmaciones y remarcó que «nadie está exento» de una aprehensión dentro del territorio estadounidense.

«Esto es falso», dijo el DHS sobre la información inicial. «Nadie está exento. Continuaremos arrestando a cualquier y todos los inmigrantes ilegales que se crucen en nuestro camino. Cualquier persona en nuestro país ilegalmente será arrestada y deportada», advirtió.

Un vocero de la institución, citado por Univisión, confirmó que la agencia mantendrá las detenciones de cualquier persona con estatus migratorio irregular, al tiempo que prosiguen las acciones de seguridad en las denominadas ciudades santuario.

This is false. No one is off the table. We will continue to arrest any and all illegal aliens that come into our path. Anyone in our country illegally will be arrested and deported. In an effort to protect American citizens, ICE has initiated a nationwide public safety surge… https://t.co/mGGHkZjxaZ — Homeland Security (@DHSgov) September 27, 2026

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró a la cadena Fox News que los funcionarios mantendrán la facultad de detener y deportar a todo aquel que permanezca de manera ilegal en el país. El mandatario ratificó que las aprehensiones de personas sin récord criminal, incluidos los arrestos secundarios, continuarán aplicándose de forma regular.

De acuerdo con el periodista Bill Melugin, quien consultó a Trump y a nueve fuentes del DHS y del ICE, inicialmente se transmitió una instrucción verbal para dar prioridad a los casos de mayor gravedad. Este mensaje generó malestar y desconcierto entre las filas de los agentes desplegados en el terreno.

Posteriormente, los informantes indicaron al reportero que la situación obedeció a un fallo de comunicación interna durante los debates sobre priorización de expedientes, descartando que la medida representara un giro formal en las normativas vigentes.

Para corregir el escenario, la directiva envió una nueva minuta a las dependencias regionales del ICE. Allí ratificaron que la política migratoria no ha sufrido cambios.