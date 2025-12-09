Músico nominado al Grammy murió atropellado mientras paseaba a su perro, la conductora acumula más de 100 arrestos

EEUU

Roderick MacLeod fue atropellado y asesinado en Rhode Island el sábado mientras paseaba a su perro / Cortesía:New York Post.

La comunidad artística y académica de Rhode Island (EEUU) se encuentra consternada tras la muerte de Roderick Macleod, reconocido bajista y profesor universitario, quien fue atropellado mientras paseaba a su perro en Hopkinton.  

De acuerdo con la información obtenida por New York Post, el accidente ocurrió la mañana del pasado sábado, 6 de diciembre, cuando una conductora con un amplio historial delictivo perdió el control de su vehículo en Spring Street (Ruta 138), impactando contra varios objetos antes de arrollar al músico.  

Lo que precisaron las autoridades, es que el perro sobrevivió y logró regresar solo a su hogar.  

A la presunta responsable del siniestro la identificaron como Shannon N. Godbout, de 41 años, quien acumulaba más de 100 arrestos, 82 órdenes judiciales previas y 40 infracciones de tránsito. 

En el lugar del accidente, los agentes hallaron narcóticos ilegales y materiales vinculados con la distribución de drogas, lo que derivó en su arresto inmediato.  

Actualmente, enfrenta cargos preliminares por conducción peligrosa con resultado de muerte y posesión de sustancias controladas con intención de distribuir, mientras permanece bajo custodia en el hospital. 

Shannon Godbout, de 41 años, fue encontrada en la escena con numerosos narcóticos ilegales / Cortesía: Departamento de Policía de Hopkinton.

¿QUÉ SE SABE DEL MÚSICO?  

La trayectoria de Macleod resalta todavía más la magnitud de la pérdida. En la década de 1980 integró la banda Roomful of Blues, con la que obtuvo una nominación al Grammy, y en 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island. 

En los últimos años, se desempeñaba como profesor asociado en la Universidad de Brown, donde dirigía la Old-Time String Band, dejando una huella profunda en estudiantes y colegas. 

Su versatilidad y dedicación fueron destacadas por compañeros, quienes lo describieron como un músico incansable y talentoso. 

James, colega del músico, destacó: “Fue una buena incorporación a todo lo que hizo. Pocas personas juegan tan bien en todo, y él lo hizo”.  

Asimismo, agregó que Macleod se esforzaba en cada proyecto. Aunque siempre daba la impresión de que todo le resultaba natural. “Él realmente trabajaba duro en todo lo que hacía, pero nunca lo parecía, siempre le salía con mucha facilidad”, expresó.

