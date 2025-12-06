Escándalo en EEUU por lo que una maestra hizo con un estudiante dentro de su camioneta

Una maestra de arte de origen hispano en Kansas (EEUU) enfrenta graves acusaciones tras ser señalada por mantener relaciones sexuales con un estudiante de 17 años, en reiteradas oportunidades, en el asiento trasero de una camioneta y otros lugares.

De acuerdo con la información reseñada por Fox News, Nicole Hernández, de 30 años, también conocida como Nikki Baird, habría iniciado la relación cuando conoció al joven en una escuela secundaria y continuó en la Wichita North High School, donde ambos coincidieron.

Las autoridades señalaron que la profesora habría desarrollado un vínculo cercano con el estudiante, aislándolo de su entorno y posteriormente comenzando la relación física.

Los encuentros, de acuerdo con la declaración jurada, ocurrieron en múltiples ocasiones, incluso en el asiento trasero del Jeep de la docente. Además, se reveló que Hernández enviaba fotografías íntimas al adolescente.

En consecuencia, el caso derivó en cuatro cargos graves por mantener relaciones sexuales ilegales con un estudiante, y un juez ya dictaminó que la acusada deberá enfrentar juicio.

La defensa no ha emitido declaraciones públicas, mientras que la fiscalía insiste en que existen pruebas suficientes para proceder.

¿CÓMO LA DESCUBRIERON?

Hay que precisar, que la relación entre la pareja se tornó sexual en 2024, según el informe.

Asimismo, se detalló que a Baird la arrestaron en mayo tras una investigación. Esto después de que un detective de la policía de Wichita se enterara de una publicación en Instagram que indicaba que mantenía una relación inapropiada con un estudiante del distrito escolar de Wichita.

Este exestudiante, ya adulto, dijo que la relación física «comenzó cuando Baird le tocó o frotó la espalda y los hombros» antes de comenzar a pedirle abrazos, dijeron las autoridades. «Estaba nervioso y finalmente dijo que sí», se afirma en la declaración jurada.

La pareja finalmente comenzó a intercambiar mensajes de texto. En los mismos, Baird hablaba sobre su «matrimonio en dificultades». Así se detalló en el mismo documento.»Una carta decía: ‘Espero y rezo para que algún día tenga la oportunidad de estar contigo’ y ‘Sé que te amo'».

Tras una serie de encuentros íntimos hasta la graduación del estudiante, este finalmente dejó de comunicarse con la maestra después de que «entendió que la relación que tenía con Baird era inapropiada y que había sido manipulado».

Sin embargo, supuestamente esta continuó apareciendo en su lugar de trabajo y dejó, incluso, dulces en su auto mientras estaba estacionado en la entrada de su casa.

¿QUÉ SE SABE DE LA MAESTRA?

La docente fue detenida el 22 de mayo y recuperó su libertad días más tarde tras cancelar una fianza de 50 mil dólares. En junio se presentó por primera vez ante el tribunal, donde enfrenta cuatro cargos graves relacionados con mantener relaciones sexuales ilegales con un estudiante.

Ahora, su lectura de cargos quedó fijada para el próximo 19 de diciembre.