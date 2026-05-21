Murió piloto que se estrelló cerca de la mansión de Taylor Swift, donde también hubo un macabro hallazgo

Un piloto murió, luego de que la avioneta que conducía se precipitara en un campo cercano al Westerly State Airport, en Rhode Island (EEUU), muy próximo a una mansión propiedad de la cantante estadounidense Taylor Swift.

De acuerdo con medios locales, la aeronave involucrada era una avioneta monomotor Cessna 172. Según las primeras investigaciones, intentaba aterrizar cuando el piloto habría tenido que modificar la trayectoria, reportó WPRI.

Lo que se rportó, es que el piloto fue trasladado de emergencia al Westerly Hospital, donde posteriormente fue declarado muerto este lunes.

Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió en condiciones meteorológicas óptimas, con cielos despejados y vientos leves, según los informes preliminares.

La investigación quedó en manos de la National Transportation Safety Board y la Federal Aviation Administration, que ya analizan los factores que pudieron influir en el siniestro.

Según medios locales, se trató del primer accidente mortal registrado en el aeropuerto de Westerly desde noviembre de 2003, cuando dos avionetas chocaron en pleno vuelo.

MANSIÓN DE TAYLOR SWIFT

Asimismo, se precisó que el accidente ocurrió en una zona cercana a Watch Hill, el exclusivo sector costero donde Taylor Swift posee una mansión de ocho habitaciones.

La zona de Watch Hill es conocida por sus residencias de lujo. También por ser uno de los refugios vacacionales de Taylor Swift. Pero lo más llamativo, es que este ya había sido noticia en 2025, luego de que restos humanos aparecieran en una playa cercana.

Según reveló el Departamento de Policía de South Kingstown, los restos eran de Eric Wein. Se trata de un hombre de 31 años que residía en Massachusetts y cuyo paradero se desconocía desde abril de 2024.