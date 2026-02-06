EEUU

Mujer alcoholizada que asesinó a cuchilladas a su esposo de 85 años en un ancianato recibió dura sentencia

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La Justicia de Colorado dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Kathy Lawton, de 73 años, por el homicidio en segundo grado de su esposo, Larry Lawton, ocurrido en la residencia Bonaventure Senior Living, en Pueblo.  
La Justicia de Colorado condenó a Kathy Lawton a 20 años de prisión por homicidio en segundo grado en Pueblo / Cortesía: Pueblo Police Department

El crimen tuvo lugar el 24 de noviembre de 2024, cuando la pareja vivía en un área de vivienda independiente dentro del complejo, sin supervisión médica constante.  

Diosdado Cabello dice que la policía está «lista» para defender el país de «cualquier amenaza interna o externa»
Cuatro reclusos siembran terror en EEUU tras escapar de una prisión
Altar de la Santa Muerte y armas de varios calibres: Lo que encontraron en la habitación de «niño sicario» detenido en Texas

El veredicto fue emitido el pasado 30 de enero, tras la deliberación del jurado, según reportaron medios como People y True Crime News. 

De acuerdo con los documentos judiciales, la acusada llegó alterada a la recepción del establecimiento y alertó al personal de que su esposo había fallecido.  

Los trabajadores encontraron a Larry, de 85 años, tendido en el piso de la sala, con múltiples heridas de arma blanca y un rastro de sangre que se extendía desde el dormitorio. 

Un cuchillo ensangrentado, aparentemente limpiado de forma parcial, fue hallado sobre una mesa auxiliar cercana al cuerpo. 

Las autoridades señalaron que Kathy presentaba manchas de sangre y un fuerte olor a alcohol cuando fue localizada.  

Durante el interrogatorio, se mostró irritable y poco cooperativa. Insistió en que su esposo “se había caído y no podía levantarse” y exigió la presencia de un abogado. 

Las autoridades encontraron a Larry Lawton con múltiples puñaladas y el cuchillo ensangrentado sobre una mesa auxiliar cercana / Archivo

FUERTES ALTERCADOS  

Sin embargo, según versiones de vecinos del complejo, ellos afirmaron haber escuchado fuertes discusiones entre la pareja alrededor de las 4:00 de la tarde del día del crimen. Esta situación reforzó la línea de investigación sobre antecedentes de violencia doméstica. 

Asimismo, la fiscalía del 10º Distrito Judicial destacó que Larry Lawton había presentado denuncias previas por violencia doméstica, aunque estas fueron archivadas tras su muerte.  

Durante el juicio, los fiscales solicitaron una pena de 32 años, argumentando la vulnerabilidad de la víctima y gravedad del ataque.  

Finalmente, el tribunal impuso una condena de 20 años de prisión. Registros penitenciarios citados por True Crime News indican que Kathy Lawton enfrenta además un cargo adicional de acoso, con una fianza (por ese cargo) fijada en USD 252.500. 

