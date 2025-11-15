Mujer abandonó y amenazó a su hija en una gasolinera tras discusión, ahora enfrenta graves cargos

Toni Marie Barrett, una mujer de 42 años residente en New Rochelle, Nueva York, ha sido arrestada bajo sospecha de abandonar a su hija de 13 años en una gasolinera de Pensilvania tras discutir con ella e incluso amenazarla con apuñalarla, según informó la policía, por lo que ahora enfrentan dos cargos.

El incidente tuvo lugar la madrugada del domingo en un restaurante Turkey Hill en Tannersville, Pocono Township. Afortunadamente, la adolescente fue rescatada a salvo.

La policía de Pocono Township indicó que Barrett viajaba de regreso a Nueva York con su hija cuando se detuvieron en una gasolinera cerrada para revisar el GPS. Fue allí donde, según las autoridades, la discusión escaló.

La madre, presuntamente, amenazó con apuñalar a su hija y luego se marchó en el vehículo, dejando a la menor sola en el lugar. A Barrett la localizaron poco después de las 5 am en otra gasolinera en Effort, Pensilvania.

LOS CARGOS QUE ENFRENTA TONI MARIE BARRET

Cuando se le interrogó, la mujer supuestamente admitió ante la policía que no había denunciado la desaparición de la niña ni había intentado buscarla, reveló el Daily News.

La mujer enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo poner en peligro el bienestar de un menor y amenazas terroristas.

A la mujer la ingresaron en el Centro Correccional del Condado de Monroe para esperar la lectura de cargos. El cargo de delito grave de tercer grado se castiga con hasta siete años de prisión y hasta 10 mil dólares en multas.