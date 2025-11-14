Atacó brutalmente con un mazo a una compañera de trabajo hasta matarla «porque no le caía bien»

Un hombre, de Minnesota (EEUU), enfrenta cargos de homicidio intencional en segundo grado tras un brutal ataque con un mazo, que terminó con la muerte de su compañera de trabajo porque «no le caía bien».

De acuerdo con la información difundida por People y otros medios de comunicación estadounidenses, David Delong, de 40 años, es el acusado de matar con un mazo a Amber Czech, de 20 años, en la planta procesadora de alimentos y lácteos Advanced Process Technologies, ubicada en Cokato.

Lo que se precisó, es que el hecho ocurrió este martes, 11 de noviembre, cuando, de acuerdo con el reporte del sheriff del condado de Wright, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 6:00 de la mañana tras recibir una llamada de emergencia.

Se precisó que Czech fue encontrada en su puesto de trabajo con un traumatismo craneoencefálico grave. Aunque los servicios médicos intentaron reanimarla, la joven fue declarada muerta en el sitio.

Asimismo, se señaló que las cámaras de vigilancia mostraron que Delong y la víctima se cruzaron momentos antes del ataque, sin que hubiera interacción verbal entre ellos.

LO QUE SE SABE DEL CRIMEN

Posteriormente, las investigaciones revelaron que Delong se colocó guantes de trabajo y tomó un mazo antes de dirigirse al área donde se encontraba Czech.

Según el fiscal del condado, Brian Lutes, el acusado le propinó un primer golpe horizontal mientras la víctima estaba de pie, seguido de cuatro impactos más, descritos como violentos y contundentes.

El ataque ocurrió fuera del alcance de las cámaras, lo que dificultó registrar el momento exacto de la agresión.

«CONFESIÓN CLAVE»

Tras el crimen, Delong confesó lo sucedido a un compañero de trabajo, señalando que había utilizado su mazo. “La golpeé con tu martillo, está junto a tu caja de herramientas, ya no está”, dijo fríamente

Posteriormente, también admitió ante las autoridades que había planeado el asesinato porque “no le caía bien” Czech.

En su declaración, mencionó que una mirada despectiva de la joven, hecho ocurrido tiempo atrás, lo había molestado y que esa percepción alimentó su intención de matarla.

En respuesta, el fiscal calificó este comportamiento como ilógico y carente de justificación. “Aparentemente, la mirada despectiva fue hace algún tiempo y simplemente no le caía bien. Es un comportamiento ilógico”, expresó Lutes.

Ahora, Delong tiene programada una comparecencia ante el tribunal el próximo 24 de noviembre. Se detalló, que se encuentra detenido bajo una fianza de dos millones de dólares.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VÍCTIMA?

Czech, de Hutchinson, fue recordada por su afligido padre como una joven extrovertida y trabajadora que siempre ayudaba a los demás y se enorgullecía de su trabajo como soldadora, informó KARE 11.

Desarrolló una pasión por la soldadura en la escuela secundaria y luego asistió al Alexandria Technical & Community College, graduándose en 2024, después de completar un programa de tecnología de soldadura de 10 meses.

COMUNICADO DE LA EMPRESA

Advanced Process Technologies emitió un comunicado este miércoles, 12 de noviembre, el cual fue citado CBS News.

«Estamos profundamente consternados por la tragedia de ayer y acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos de la víctima en estos momentos tan difíciles. Asimismo, nos aseguramos de que nuestros empleados reciban el apoyo necesario y colaboramos estrechamente con las autoridades policiales en la investigación. La producción en la planta se ha suspendido durante el resto de la semana y el personal administrativo trabaja de forma remota», se señaló en el comunicado.