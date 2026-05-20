Muerte por hantavirus en Colorado genera preocupación sanitaria en EEUU, activaron investigación oficial

Un residente del condado de Douglas, en Colorado (EEUU), murió tras contraer hantavirus. Se trata de un caso que encendió alertas sanitarias y activó una investigación oficial.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado la infección fue adquirida localmente, probablemente por exposición a roedores en el entorno del paciente.

Por tanto, las autoridades señalaron que el caso es independiente del brote en el MV Hondius. El mismo que dejó tres muertes y al menos 10 contagios confirmados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), el hombre contrajo el hantavirus Sin Nombre, la causa más común del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

«Las infecciones por hantavirus causadas por el hantavirus Sin Nombre ocurren regularmente en Colorado. Generalmente en primavera y verano, y pueden causar una enfermedad respiratoria grave y a veces mortal», precisaron las autoridades de salud.

¿QUÉ ES EL HANTAVIRUS?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa que normalmente se propaga a través del contacto con roedores como ratones ciervos, ratas de algodón, ratas de arroz y el ratón de patas blancas.

El virus se transmite a los humanos cuando son mordidos o entran en contacto con la orina, excrementos y saliva de un roedor infectado.

El hantavirus puede llevar al HPS, según los CDC. Los síntomas incluyen fiebre, fatiga y dolores musculares, especialmente en los muslos, caderas, espalda y hombros, tos y dificultad para respirar.

REPATRIADOS – CASO CRUCERO

En tanto, las 18 personas evacuadas a EEUU desde las Islas Canarias, tras viajar en el crucero con el reporte de brote de hantavirus, permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, según informaron este mismo martes las autoridades sanitarias del país.

Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EEUU, permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Se trata del único establecimiento de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

«El liderazgo del Gobierno de EEUU tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia», señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los CDC sobre los casos de hantavirus.

Dos de los 18 individuos que estuvieron en el crucero MV Hondius fueron trasladados durante unos días al centro médico de la Universidad Emory en Atlanta (Georgia). Sin embargo, fueron transportados a Nebraska luego, junto con los demás pasajeros, al inicio de esta semana.

Fitter hizo hincapié en que no hay, por ahora, ningún caso positivo de hantavirus en EEUU. Insistió en que el riesgo para la población continúa siendo «bajo».