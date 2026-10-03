MISTERIO EN EL AIRE: Desapareció un jet privado que viajaba desde las islas Bermudas a Boston con seis personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un amplio operativo aéreo y marítimo para localizar una avioneta Gulfstream con seis personas a bordo, la cual perdió todo contacto con los controladores aéreos este sábado por la mañana mientras volaba hacia Boston desde las islas Bermudas.

Los equipos concentran las labores de rastreo en las aguas situadas frente a la costa de Nantucket, según confirmó el Distrito Noreste de la institución a través de sus redes.

Se trata de un jet privado Gulfstream G100 con matrícula canadiense que funcionaba como ambulancia aérea. La nave pertenece a Latitude Air Ambulance, firma con sede en Ontario que realizaba un traslado de evacuación médica.

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Clarence Togeretz, director de operaciones de la compañía, reconoció la preocupación de la empresa tras la interrupción de las comunicaciones. No obstante, remarcó la importancia de mantener una postura optimista mientras avanzan las maniobras de auxilio.

«Siempre nos preocupa bastante cuando nuestra tripulación no nos informa a tiempo», dijo Togeretz a NBC News. «Pero, una vez más, y con optimismo y una actitud positiva, quiero decir que eso no significa que haya ocurrido lo peor», agregó.

El directivo agregó que la firma mantiene activo un plan de respuesta ante emergencias para atender cualquier eventualidad registrada durante el desarrollo de sus misiones.

SIN COMUNICACIÓN CON EL JET

El jet despegó desde el Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, terminal a la que jamás logró arribar, según confirmaron las autoridades portuarias locales.

«Nuestros pensamientos están con las personas a bordo y sus seres queridos mientras continúa la búsqueda», dijo un portavoz de Massport, según la cadena.

Audios de la torre de control revelan que los operadores intentaron comunicarse con el jet e incluso solicitaron apoyo a otros pilotos cercanos para establecer contacto, sin obtener respuesta favorable.

Grabaciones de emergencia piden a las embarcaciones de la zona mantener vigilancia atenta ante un eventual acuatizaje. En tanto, radares de vuelo muestran múltiples aeronaves sobrevolando el área al sur de Nantucket.