Migrante venezolano quiso conocer a Trump para complacer a su esposa y terminó detenido por ICE

El migrante venezolano en Estados Unidos, Bryan José Rojas Galofre, no pensó que al querer complacer a su esposa para que conociera las playas de Miami y al presidente Donald Trump, terminaría detenido por las autoridades migratorias de ese país.

Según reporta la cadena Telemundo, Rojas Galofre, con una solicitud de asilo pendiente y padre de dos hijos estadounidenses, quiso darle una linda luna de miel a su esposa Socorro Zaragosa. Ella también es ciudadana de la nación norteamericana.

Por esa razón manejaron desde Wisconsin hasta Miami para que ella conociera la playa por primera vez, en enero de 2025.

Además, como Zaragosa es simpatizante del presidente Donald Trump, Rojas pensó que el final perfecto del viaje sería pasar unos días en el hotel Trump National Doral.

Por eso, cuando escucharon por la radio que el mandatario estaría inaugurando el retiro anual de los legisladores republicanos en ese hotel el 27 de enero, decidieron acercarse para tratar de verlo.

“Fue más por cuestiones del hotel, para sorprenderla a ella por nuestra luna de miel. Y como el presidente estaba ahí, para mí iba a ser solamente saludarlo”, dijo Rojas, de 33 años, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Ambos se conocieron en la ciudad de Plover, Wisconsin, y ya tenían cuatro meses de casados cuando decidieron hacer el viaje.

“Tú eres ciudadana, no vas a tener ningún problema”, recuerda Rojas que le dijo a su esposa sobre la idea de ir al hotel para ver a Trump. “Pero, al fin y al cabo, fue una mala decisión y nos llevó a esto”, concluye con desaliento.

El plan se convirtió en una pesadilla porque ese día lo detuvieron en el hotel y estuvo más de tres meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

TATUAJES Y ACUSACIONES ERRÓNEAS

Al aproximarse a una zona cercana a los eventos vinculados con el mandatario, la policía local detuvo el vehículo de la pareja.

Las autoridades hallaron un arma de balines y le fotografiaron los tatuajes a Rojas. Al parecer, estos tatuajes eran muy similares a los que supuestamente usan los integrantes del Tren de Aragua

En abril de 2025, su defensa presentó una queja formal revelando que las autoridades federales intentaron vincularlo erróneamente con la banda criminal.

Los reportes y la defensa legal confirmaron que el joven no posee antecedentes penales ni en Venezuela ni en territorio estadounidense.

Tras permanecer más de 90 días bajo custodia migratoria, fue puesto en libertad, aunque su familia enfrenta severas secuelas económicas y psicológicas derivadas del proceso.