HORROR EN WASHINGTON: Ocultó el cuerpo de su pequeño hijo por un año en una bolsa de basura, así fue descubierto

La policía de Aberdeen arrestó el jueves a Jacob Bevins, un hombre de 36 años del estado de Washington, después de que le quitara la vida a su pequeño hijo de solo cuatro años, identificado como Aiden Bevins, y posteriormente enterrara el cadáver debajo de su propia casa, el cual permaneció oculto por un año.

La fiscalía imputa a Jacob Bevins los cargos de homicidio en segundo grado, homicidio imprudente en primer grado, disposición ilegal de restos humanos y falsedad ideológica ante un funcionario público. El caso inició el pasado 12 de mayo, cuando los agentes buscaron al hombre tras recibir una denuncia por la desaparición de su hija de 6 años.

Los oficiales comprobaron rápidamente que la niña estaba a salvo con su madre biológica. No obstante, descubrieron en ese momento la preocupante ausencia del menor de 4 años. Bevins aseguró inicialmente a los investigadores que el pequeño se encontraba bajo el cuidado de unos familiares en otro estado del país.

Los parientes desmintieron de inmediato esa coartada y negaron haber visto al menor, lo que obligó a los agentes a interrogar de nuevo al sospechoso. El padre confesó en ese interrogatorio que golpeó al niño en la cabeza hasta causarle la muerte, aunque luego cambió su versión de los hechos.

En su segundo relato, el acusado afirmó que persiguió al niño hacia el baño y que el menor sufrió una caída accidental donde se golpeó el cráneo. Los investigadores derribaron esa versión tras hallar los restos de Aiden el 15 de mayo dentro de una bolsa de basura oculta bajo la casa.

AIDEN BEVINS TENÍA UN AÑO MUERTO Y ENTERRADO

Los exámenes forenses determinaron que las lesiones mortales del niño provinieron de un traumatismo contundente severo que contradice por completo la teoría del accidente doméstico. Las autoridades calculan que el menor llevaba aproximadamente un año fallecido y oculto en ese lugar.

«Mi hija dijo que vio tierra entre el árbol y la casa», contó Tammy Pratt, una vecina que reside en el dúplex contiguo a la escena del crimen. La mujer mostró su conmoción ante el hallazgo y añadió: «Tengo nietos que también vienen aquí a jugar. No dejaré que vuelvan allí».

Los antiguos padres de crianza temporal del niño, Gary y Magali Lopez, revelaron que ambos hermanos estuvieron dentro del sistema de acogida antes de regresar con sus padres biológicos. Esta pareja aseguró que notificó constantemente a los Servicios de Protección Infantil debido al riesgo físico que corrían los menores.